Украинская продовольственная продукция вывозилась из оккупированных портов в Севастополе и Феодосии.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 56 морских судов.

Эти корабли в 2022-2025 годах незаконно заходили во временно оккупированные Россией порты Украины и вывозили украинскую продовольственную продукцию, говорится в сообщении на сайте президента.

В частности, среди них есть суда, на которые загружали тысячи тонн украденной украинской пшеницы, семян подсолнечника и другой продовольственной продукции в закрытых портах временно оккупированных Россией Севастополя и Феодосии и вывозили за границу.

В то же время, значительная часть судов уже находится под санкциями других стран, в частности Евросоюза, США и Швейцарии.

Также сказано, что суда использовали флаги не только РФ: 17 из них ходили под флагами других стран. Украина будет работать с соответствующими государствами для прекращения выдачи лицензий.

Установлено, что лица, осуществлявшие эти запрещенные Украиной логистические операции, получали финансовую выгоду и платили налоги в государственный бюджет России, что позволяло россиянам финансировать военную машину.

В сообщении отмечается, что Украина продолжит усиливать давление на Россию по всем возможным направлениям и синхронизировать свои решения с партнерами, чтобы заставить государство-агрессора закончить войну.

Как РФ вывозила украинское продовольствие

Как сообщал УНИАН, Россия наживается на ворованном украинском зерне. В сентябре 2024 года было известно, что РФ заработала миллиард долларов на продаже похищенного украинского зерна.

В октябре 2025 года сообщалось о наращивании Россией пролажа ворованного украинского зерна. Также для в вывоза украинского зерна российские захватчики собираются использовать порт оккупированного Бердянска.

