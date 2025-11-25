Согласно анализу предыдущих лет, средняя месячная температура в декабре составляет 1-5 мороза.

В декабре в Украине средняя месячная температура предполагается на два градуса выше нормы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Украинский гидрометеорологический центр, который опубликовал прогноз среднемесячной температуры и количества осадков в декабре.

Так, отмечается, что средняя месячная температура предполагается от 3-х градусов мороза до 5-ти градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 34-78 миллиметров, а в горных районах местами - 88-105 мм, что в пределах (80-100 %) нормы.

Кроме того, Гидрометцентр публикует краткую климатическую характеристику декабря, которая является анализом за прошлые годы - многолетний режим погоды в декабре в Украине.

"Средняя месячная температура воздуха составляет 1-5° мороза, в южных областях и на Закарпатье местами 0-2° тепла, в Крыму до 6° тепла", - отмечают синоптики.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 22,2 - 34,2 градуса мороза, в большинстве восточных, Львовской и Ивано-Франковской областях местами - 34,5 - 37,9 градуса, а на юге страны местами - 10,4 - 24,4 градуса мороза. Абсолютный максимум - 9,7 - 20,2 градуса тепла, в Крыму - до 25,4 градуса. В сообщении говорится:

"Метеорологическая зима начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через 0° в сторону понижения - в основном в первой (на юге страны - во второй) декаде декабря, на северо-востоке страны и в Карпатах - в конце ноября".

Также отмечается, что в большинстве областей Украины образуется снежный покров, а на юге страны он устанавливается не каждый год. Кроме того, в декабре отмечаются сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-66 мм, на Закарпатье, в Карпатах и в Крыму - местами 76-139 мм.

Как сообщал УНИАН, ранее Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра отметила, что ожидается, что среднемесячная температура в декабре будет выше климатической нормы - на от 1 до 2-3 градусов, поэтому будет "больше плюсов, чем минусов".

Кроме того, синоптик Наталья Диденко отметила, что с 30 ноября станет прохладнее. По ее словам, пока все с погодой происходит "по правилам и законам атмосферы".

