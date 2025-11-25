Индийские кредиторы и нефтеперерабатывающие компании усиливают проверку мест добычи нефти, а также проверяя суда.

Банки в Индии готовы рассмотреть возможность финансирования торговли российской нефтью, если грузы поступают от продавцов, не включенных в черный список, и сделки соответствуют санкциям.

Издание Bloomberg пишет, что модели закупок нефти Индией находятся в центре внимания, поскольку Вашингтон усиливает давление на Москву в связи с войной в Украине, одновременно продвигая "мирный план".

Банки разработали механизм обеспечения соответствия требованиям для обслуживания платежных запросов НПЗ на поставки российской нефти, сообщили источники. Среди них могут быть транзакции, обрабатываемые в дирхамах ОАЭ и китайских юанях.

Индийские кредиторы и нефтеперерабатывающие компании также усиливают контроль, проверяя, где добывается нефть, а также проверяя суда, используемые для транзита, сообщили источники. Эти меры включают в себя изучение истории судов, в том числе того, были ли они вовлечены в перевалку с судна на судно, связанную с какими-либо организациями, включенными в черный список, добавили источники.

Нефтеперерабатывающие компании по-прежнему опасаются, что любые грузы, связанные с компаниями, подпадающими под санкции, могут привести к замораживанию платежей и подвергнуть их дорогостоящему арбитражу или вторичным санкциям, говорят источники. Хотя более строгие проверки могут задержать заказы, ожидается, что они позволят сохранить по крайней мере часть поставок из России.

Российская нефть и санкции – главные новости

Большинство индийских нефтеперерабатывающих компаний отказались размещать заказы на поставку российской нефти в декабре из-за санкций США в отношении ключевых производителей "Роснефть" и "Лукойл".

В связи с ограничениями скидка на флагманскую марку российской нефти Urals увеличилась до примерно 7 долларов за баррель по сравнению с эталонной маркой Dated Brent. Это усилило стимул для чувствительных к ценам местных нефтеперерабатывающих компаний изучить возможности приобретения нефти по сниженной цене.

