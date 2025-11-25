Несмотря на атаку на логистический центр, дефицита товаров в супермаркетах не будет.

В результате российской массированной атаки во вторник, 25 ноября, поврежден логистический центр сети супермаркетов Novus.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Сегодня ночью в результате ракетного удара был поврежден наш логистический центр - сердце операций NOVUS. Один из самых современных объектов такого типа в Украине площадью более 50 000 кв. м.", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что во время атаки погибли четверо водителей, прибывших на выгрузку товаров. Еще пять человек получили ранения. Сотрудники компании, которые находились в укрытии во время атаки, не пострадали.

"На месте работают соответствующие службы, мы оцениваем масштабы ущерба - он значительный. Но сейчас для нас на первом месте люди. Несмотря на удар, дефицита товаров в магазинах не будет", - добавили в компании.

Как сообщали СМИ, логистический центр компании заработал в 2024 году. Для его строительства компания привлекала кредит ЕБРР на 100 млн долл.

Атака РФ в ночь на 25 ноября - главные новости

В ночь на 25 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку на Киев, запустив дроны и ракеты. В результате удара есть жертвы и разрушения. Утром столица подверглась еще одной атаке - с применением "Кинжалов" и "Искандеров".

В ГСЧС сообщили, что в Святошинском районе было попадание рядом с 4-этажным складским зданием. Там обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Также в Печерском и Днепровском районах продолжается разбор конструкций в жилых многоэтажках и в гаражном кооперативе.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине 22 ракеты и 464 БПЛА различных типов. По состоянию на 10:00 украинская ПВО сбила и подавила 452 воздушные цели.

Вас также могут заинтересовать новости: