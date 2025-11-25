Глава МИД РФ заявляет, что лидеры Германии и Франции, а также руководство ЕС хотят сорвать достигнутые на переговорах в Анкоридже договоренности.

Россия получила план президента США Дональда Трампа по неофициальным каналам и готова его обсуждать. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают российские СМИ.

На пресс-конференции Лавров отметил, что российская сторона получила план Трампа по неофициальным каналам "и мы готовы его обсуждать".

"Там есть ряд вопросов, требующих прояснения", - сказал он.

Также министр добавил, что РФ от американцев ожидает промежуточной версии плана для согласования с европейцами и Украиной. Лавров отметил, что когда "там не будет духа и слова Анкориджа, по тем ключевым пониманиях, что мы зафиксировали, то это будет принципиально другая ситуация".

Кроме того, политик обвинил страны ЕС, прежде всего Германию и Францию в регулярном срыве договоренностей, касающихся Украины.

"Макрон здесь выступал на днях и сказал, что план Трампа неприемлем, что это капитуляция перед Россией, что все должно зависеть от желания Украины. Каждый раз, когда достигался прогресс, эти договоренности (по Украине) срывались. И теперь также, когда наши европейские коллеги заявляют, что не будет нового Минска, что нельзя ничего решать без Европы, но именно Европа провалилась по всем статьям", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ считает, что в ЕС "хотят подорвать инициативу Трампа, в части, воспроизводящей озвученные в Анкоридже понимания. Это делает и Мерц, и Макрон, и брюссельская бюрократия".

Саммит Путина и Трампа на Аляске - что известно

Как сообщалось ранее, в августе текущего года состоялась встреча между Путиным и Трампом в столице штата Аляска - Анкоридже, где президенты обеих стран говорили о войне в Украине. И где, по словам Путина, было достигнуто соглашение о путях прекращения этой войны.

В то же время тогда The Telegraph писал, что Путин и Трамп не смогли достичь соглашения по Украине. Известно, что во время этой встречи Трамп тепло поздравил российского диктатора.

Также Путин столкнулся с большим количеством вопросов о войне в Украине, однако сделал вид, что не услышал ни одного из них из-за грохота пролетающих американских военных самолетов.

