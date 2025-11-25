В списке значатся представители знака Телец.

После 25 ноября 2025 года жизнь для трех знаков Зодиака начнет приобретать гармонию и порядок. Лунная фаза Водолея принесет свежий взгляд на события, внутреннее спокойствие и новый стимул к действию. Эта энергия позволит рассмотреть то, что ранее было непонятно или искажено, и получить ясность, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Вторник откроет возможность развеять сомнения и увидеть общую картину. Лунная фаза Водолея сочетает холодный ум и развитую интуицию - и именно эти знаки зодиака почувствуют её силу. Настало время искать мудрые решения и уверенно следовать своим целям.

Для этих знаков прошлые страхи и спонтанные решения останутся позади. Теперь важны только обдуманные шаги. Луна принесёт спокойствие, понимание и новый путь. Раньше неопределённость казалась нормой, но сейчас настало время действовать осознанно.

Телец

Луна в Водолее позволит Телецу дистанцироваться от привычной рутины и взглянуть на ситуацию свежим взглядом. То понимание, которого вы так долго ждали, придёт естественным образом после 25 ноября. Эта энергия помогает избавиться от лишних эмоций и укрепляет внутреннюю уверенность.

Веря в собственные силы и действуя своим размеренным ритмом, вы увидите, что терпение снова станет вашим союзником. Небольшая ясность поможет завершить год на позитивной ноте. Ваша гармония с энергией Водолея гарантирует, что вы получите всё необходимое для улучшения жизни.

Рак

Для Рака наступает долгожданная передышка. Чувство подавленности постепенно уходит, ведь Луна в Водолее ведёт к внутреннему равновесию. Ясность, которой вы так ждали, уже близка.

25 ноября вы осознаете, что не стоит тратить силы на разбор всего, что раньше вас тревожило. Настало время двигаться вперёд. Неуверенность в будущем исчезает, возвращается чувство контроля и стабильности. Этот день открывает путь к новым начинаниям, позволяя Раку действовать уверенно.

Козерог

Козерогу свойственна практичность, которая иногда приводит к разочарованиям - вы стремитесь к логике и предсказуемости, и когда события идут иначе, теряетесь. Луна в Водолее 25 ноября показывает, что отклонения от плана - это нормально и часть жизни.

Энергия Луны помогает взглянуть на ситуации под новым углом. Освободившись от строгих ожиданий, вы сможете принять перемены и идти своим темпом. Новая перспектива откроет глаза и позволит двигаться к цели спокойно и уверенно.

