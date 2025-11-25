Территория Украины будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов.

26 ноября погоду в Украине будет формировать теплая воздушная масса с южных направлений, которая обусловит в большинстве областей соответственно и очень теплую погоду, особенно в южной части. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Там отметили, что территория страны будет находиться вне внимания атмосферных фронтов, поэтому осадки не прогнозируются, лишь на крайнем западе страны с приближением фронтального раздела с запада днем можно ожидать небольшого дождя.

"Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на крайнем западе страны днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с", - сказано в сообщении.

Видео дня

Согласно прогнозу, температура в западных и восточных областях ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 5-10° тепла; на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 8-13°, в южной части до 17°.

26 ноября на территории Киевской области и Киева будет облачно с прояснениями, без осадков.

"Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 10-12°", - добавили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине за завтра - прогноз Диденко

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 26 ноября в Украине будет достаточно тепло, однако не обойдется без сильного ветра. По ее словам, прохладнее станет с 30 ноября. Она отметила, что характерный признак завтрашнего дня - это сильный ветер южного происхождения.

Вас также могут заинтересовать новости: