К примеру, незадолго до увольнений компания запретила сотрудникам общаться на любые темы, кроме работы.

Команда расследователей People Make Games поговорила с бывшими сотрудниками Rockstar и выяснила новые детали истории с неожиданным увольнением 34 человек.

По словам источников, всё началось ещё в начале октября, когда компания внезапно переписала правила общения в корпоративном Slack. Rockstar решила удалить все нерабочие каналы про питомцев, игры, фильмы, фото и прочее. заявив, что такие чаты отвлекают от работы.

Судя по переписке, которую показали уволенные сотрудники, нововведение встретили в штыки - люди хотели увидеть хотя бы какие-то доказательства вреда для продуктивности.

При этом, как отмечают журналисты PMG, тот же чат об играх использовался для обмена новостями индустрии, в том числе о массовых сокращениях в других студиях. На такие новости сотрудники ставили эмодзи саженца - символ поддержки друг друга.

Через несколько дней компания ввела ещё одно правило: запрет на эмодзи в статусах. В коллективе это восприняли как попытку ограничить любые символы солидарности, включая тот самый саженец.

Интересно, что сообщения об изменениях приходили в Slack уже после окончания рабочего дня, когда сотрудникам запрещено обсуждать работу вне офиса. В итоге людям пришлось обсуждать ситуацию в закрытом профсоюзном Discord IWGB, все 34 уволенных как раз состояли в нём. Законы Британии позволяют обсуждать условия контрактов в профсоюзных каналах, чтобы выявлять нарушения.

Когда профсоюз обратился в Rockstar за разъяснениями, компания, по словам источников, начала расследование активности в этом Discord. Предположительно, Rockstar получила доступ к серверу и использовала переписки как аргумент для увольнений. В итоге под сокращение попали и сотрудники, которые проработали в студии больше 10 лет.

Тем временем профсоюз подал на Rockstar в суд, а более 200 работников Rockstar North подписали письмо в поддержку уволенных коллег.

Ранее мы рассказывали, что разработчик GTA 6 объяснил увольнения утечкой секретной информации. Сотрудники, по мнению компании, распространяли и обсуждали конфиденциальную информацию на форуме, доступном людям, не связанным с деятельностью компании.

