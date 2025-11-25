Украина уже нанесла России стратегический ущерб и может продолжать это делать, считают журналисты

"Мирный план", созданный Москвой и Вашингтоном, переоценивает доминирование России и слабость Украины в этой войне. На самом деле Украина нанесла РФ стратегический ущерб, пишет Forbes.

Отмечается, что опубликованный "мирный план" фактически вознаграждает территориальные достижения, но игнорирует потери РФ в энергетике. Издание отметило, что экономика и энергетическая инфраструктура россиян не является неповрежденной, что уменьшает ее реальное преимущество.

"Россия потеряла значительные мощности по переработке нефти, нефтебазы и ключевые центры хранения из-за ударов украинских беспилотников и ракет. Большинство повреждений нефтеперерабатывающих заводов произошли между концом 2024 и серединой 2025 года, что отражает продуманную украинскую кампанию по нарушению логистики топлива во время войны.

Видео дня

Издание привело пример, что была нарушена работа нескольких нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов вблизи Москвы и на западе РФ, что ограничило поставки топлива как для военных, так и для гражданских лиц.

Forbes отмечает, что Россия уязвима в сфере энергетики и не способна выдерживать давление бесконечно. Украинские удары вместе с диверсификацией источников энергии в Европе означают, что Кремль не держит все козыри в руках. А любая сделка, игнорирующая эти реалии, рискует чрезмерно компенсировать Москве потери и вознаградить ее за агрессию.

Поэтому предложенный план из 28 пунктов, по мнению издания, неправильно трактует истинные стратегические позиции Украины и РФ. Фактически он вознаграждает завоевания, подрывает коллективную оборону и игнорирует "энергетическое поле боя", на котором РФ не является непобедимой.

"На самом деле Запад все еще имеет инструменты для формирования результатов. Любое соглашение, которое не учитывает эту реальность, не является миром - это пауза, во время которой следующее противостояние может быть еще дороже", - отмечают журналисты.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина имеет целью провести встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа до конца ноября. Во время этой встречи президенты должны лично обсудить финальные этапы по мирным переговорам.

Между тем Foreign Policy отмечает пользу для США от предложенного "мирного плана". Отмечается, что это соглашение принесет Вашингтону бонус в размере $300 млрд. Большинство из этих денег касаются замороженных российских активов РФ. В частности, согласно договору, американские фирмы получат $100 млрд замороженных российских активов для финансирования реконструкции Украины, а правительство США получит 50% прибыли проекта по восстановлению.

Вас также могут заинтересовать новости: