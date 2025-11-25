Артистка откровенно призналась, готова ли стать мамой в третий раз.

48-летняя телеведущая и актриса Даша Малахова высказалась о возможной еще одной беременности. Во время интервью ведущему Славе Демину она объяснила, почему за 10 лет брака со вторым мужем, тренером Сергеем Сулимой, у них не появилось детей.

"Мы не планировали детей, потому что как не одно, так другое. Мы всегда хотели усыновлять детей с первого дня, как мы вместе. Сергей очень нестандартный человек, который не видит разницы между своими и моими детьми... Мне уже 48 лет. И тут, скорее, я думаю, хочу ли я сейчас нагружать свое тело... Иногда хочется забеременеть, а иногда - нет", - откровенно поделилась артистка.

При этом Малахова выразила уверенность, что у Сергея в любом случае со временем будет ребенок:

"Может быть или суррогатная мама, или я, но зависит от состояния яйцеклеток".

Как известно, у актрисы есть двое сыновей он венгерского продюсера Чабы Бакошемы, которых, по ее словам, Сергей принял и воспитывает как своих родных. Сейчас мальчики общаются со своим отцом, но, как добавила Малахова, их контакт остается поверхностным: "Для более глубокого общения нужен авторитет, который невозможно получить рывками".

