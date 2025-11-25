5 ошибок, которые совершают все новички на iPhone – и как их избежать

Избежав этих ошибок, вы не только сохраните данные и батарею, но и извлечете максимум из возможностей вашего нового устройства.

Многие пользователи, переходящие на iPhone с Android, сталкиваются с тем, что iOS работает по другим правилам. Это приводит к ряду типичных ошибок, которые могут повредить батарее, привести к потере фото или ухудшить пользовательский опыт.

Издание BGR собрало 5 самых распространенных ошибок, которые новые пользователи iPhone делают, и как этого избежать:

1. Использование дешевых зарядных аксессуаров

Поскольку новые модели iPhone теперь поставляются без адаптера питания, люди очень часто выбирают самые доступные варианты, не думая о том, что несертифицированные зарядники могут перегреваться, давать неправильное напряжение и постепенно снижать ёмкость батареи

Видео дня

Эксперты напоминают: лучше использовать оригинальные адаптеры Apple или проверенные бренды. Их особенность – сертификация MFi (Made for iPhone/iPad/iPod), подтверждающая совместимость и надежность.

2. Удаление фото, чтобы освободить место

Новички часто думают, что их фотографии в iCloud – это "резервная копия". На самом деле iCloud синхронизирует данные: удаляя фото на одном устройстве, вы удаляете их со всех своих устройств.

Чтобы избежать потери данных, перейдите в "Настройки", нажмите "Фото" и включите опцию "Оптимизация хранилища", которая хранит уменьшенные копии на устройстве, оставляя оригиналы в облаке.

3. Принудительное закрытие приложений ради экономии батареи

Многие, привыкшие к Android, закрывают все приложения, чтобы сэкономить заряд. Но на iOS это работает иначе – постоянное закрытие и повторный запуск расходуют больше энергии, чем работа приложений в "замороженном" фоновом состоянии, которое система обрабатывает автоматически..

Принудительное закрытие нужно только при зависаниях.

4. Откладывание обновлений системы

Нередко пользователи игнорируют обновления системы, опасаясь, что телефон начнет работать хуже.

В действительности обновления iOS чаще всего улучшают стабильность и закрывают уязвимости безопасности. Временная просадка батареи после апдейта – нормальное явление, связанное с фоновыми процессами, которые вскоре заканчиваются.

5. Игнорирование встроенных функций iPhone

Многие новички не используют такие настройки, как "Найти iPhone" (Find My), AirDrop или Siri, считая их сложными или ненужными. Почему это важно:

Find My помогает найти устройство, если вы его потеряли, и может быть полезен в случае кражи;

Siri позволяет управлять телефоном голосом – ставить напоминания, отправлять сообщения и т.п.;

AirDrop позволяет передавать файлы напрямую между устройствами Apple по Bluetooth и Wi-Fi.

Переход на iPhone требует понимания особенностей iOS и отказа от привычек с Android. Избежав этих ошибок, вы не только сохраните данные и батарею, но и извлечете максимум из возможностей вашего нового устройства.

Ранее техноэксперт делился настройкой, после которой любой Android снова будет работать как новый. Аналогичный лайфхак есть для старых iPhone.

УНИАН рассказывал о 5 приложениях, которые нужно сразу установить на новый смартфон Android. Все они доступны бесплатно в Google Play, имеют высокие оценки и охватывают разные сценарии использования.

Вас также могут заинтересовать новости: