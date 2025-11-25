Джей Ди Вэнс и Марко Рубио придерживаются противоположных взглядов на путь к миру.

Когда речь заходит об Украине, у вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио диаметрально противоположные взгляды на путь к миру — и чья именно позиция возьмет верх, определит будущее архитектуры безопасности западного мира.

В одном углу — изоляционист, который призывает к "реализму" на фоне военного преимущества России. В другом — госсекретарь, который когда-то назвал кремлевского диктатора Путина "гангстером" и представляет ястребинное крыло традиционной Республиканской партии, пишет The Telegraph.

Сообщалось, что на прошлой неделе верх брал Ванс. Именно он позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы изложить условия 28-пунктного плана, который многие раскритиковали как список пожеланий Москвы. После звонка последовал личный визит в Киев Дэна Дрисколла, министра армии США и давнего друга Ванса по учебе в Йельской школе права.

Он предупредил, что терпение президента на исходе: Киеву нужно признать, что фронт рушится, и согласиться на передачу территорий России. СМИ пишет, что в Белом доме политика часто формируется "снизу вверх". Трамп хочет сделки по Украине, но детали финального варианта оставил своим подчиненным.

Если бы он полностью поддержал 28-пунктный план, подготовленный его главным спецпосланником по России Стивом Уиткоффом и главным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым, Украина могла бы в итоге оказаться перед фактом капитуляции. Но Трамп остановился, заявив, что это не "его окончательное предложение" после шквала протестов в Киеве и по всей Европе.

Рубио - главный переговорщик Трампа по Украине или нет

Признание Трампом того, что озвученные 28 пунктов не являются "окончательным решением", дало Рубио шанс вмешаться — и с тех пор он возглавляет многочасовые переговоры с украинской делегацией в Женеве.

Журналисты подчеркивают, европейские лидеры с облегчением восприняли возвращение Рубио. Они считали, что он стал главным переговорщиком президента по Украине после того, как фактически сорвал подготовку второго саммита Трамп-Путин, заявив, что Россия не готова идти на необходимые уступки.

Однако европейцев застал врасплох параллельный переговорный процесс, который вел Уиткофф и в рамках которого он в прошлом месяце встречался с Дмитриевым в Майами для выработки 28 пунктов.

После трех дней интенсивных дискуссий — включая встречи в доме Уиткоффа — спецпосланник Трампа пришел к выводу, что Украина якобы находится в более слабой военной позиции. По словам собеседников, Уиткофф, Дмитриев и участвовавший в обсуждениях Джаред Кушнер сошлись во мнении о том, каким должен быть план мира, хотя у Дмитриева были намного более конкретные требования.

Он потребовал запретить Украине вступление в НАТО, вывести войска со всего Донбасса и установить ограничение на численность армии — все эти пункты вошли в первоначальный вариант документа.

Унижение Рубио

Рубио не участвовал в подготовке предложения из 28 пунктов и узнал о нем лишь недавно.

Во время звонка с сенаторами в минувшие выходные, сведения о котором позже просочились в прессу, Рубио якобы назвал этот план "просто российским предложением" (документ, по его словам, был "криво переведен на английский"). Позже он скорректировал свою позицию публично, написав в социальной сети X (Twitter), что план подготовлен США при участии России и Украины.

Стив Бэннон, близкий к Вансу, заявил изданию, что Рубио был "унижен" сенаторами, которые слили его критику черновика соглашения. Он также обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который активно согласовывал с европейскими лидерами реакцию на план Уиткоффа, в том, что тот "играет в Черчилля с новыми пустыми обещаниями войск, оружия и денег".

Источники, близкие к Белому дому, утверждают, что Ванс и Рубио всё же работают вместе — хотя и "под углом". Любое финальное соглашение должно быть ратифицировано Сенатом, если оно потребует договорного уровня обязательств США — например, в части гарантий безопасности.

Один из собеседников The Telegraph заявил, что Рубио поначалу "отключили от украинского направления", и инициативу взяла команда президента. Но затем его "ввели во вторую фазу", чтобы привести сделку к формату, который Сенат — более жесткий к России, чем Белый дом — сможет принять.

Но один американский чиновник сказал: "Весь день царил полный хаос — разные части Белого дома не понимали, что происходит. Рубио вошел в процесс и был вынужден разворачивать ситуацию назад. По сути, это был план Уиткоффа и Кушнера. Рубио оказался в непростой позиции".

Мирный план по Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Украина стоит перед мрачным выбором — либо принять российско-американский "мирный план", либо поставить на карту будущее своей страны. Существует риск того, что Трамп, под влиянием Путина, может вернуться к первоначальным 28 пунктам.

Кроме того, мы также рассказывали, что "мирный план" переоценивает доминирование РФ. Хотя Украина нанесла росийским оккупантам стратегический ущерб.

