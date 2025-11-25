Часть города ниже железной дороги, находится в руках оккупантов, а линия боевого столкновения проходит едва ли не по северной окраине.

В настоящее время большая часть города Покровск Донецкой области находится под контролем российских оккупантов.

Об этом говорится в материале Украинской Правды. Издание сообщило, что Покровск - в большой степени потерян. Только на севере города еще есть украинские позиции.

"Карта Генштаба по Покровскому направлению отстает от реальности минимум на месяц", - написало издание.

По данным журналистов, запоздалые попытки зачистить Покровск не дали результата, поскольку российских военных в городе было слишком много.

Контрдействия в соседнем селе Родинское, через которое проходит одна из дорог в город, были успешными, однако его снова оккупировали.

Недавнее заявление 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск о зачистке центра Покровска, по данным издания, не отражает реальное положение дел.

Издание отметило, что главным образом россиянам удалось взять город благодаря использованию дронов. В августе они установили дроновый контроль над воздушным пространством Покровска. Тогда здесь успешно действовало одно из самых эффективных российских подразделений БПЛА "Рубикон". Из-за этого логистика и замена военных на позициях ВСУ стала невозможна.

Ситуация в Покровске

22 ноября группировка войск "Восток" сообщила, что подразделения российской армии не могут прорвать оборону Покровска и пытаются обойти город.

23 ноября основатель Благотворительного Фонда "Закроем небо Украины", бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Силам обороны удается понемногу проводить стабилизационные мероприятия в Покровске, где продолжаются уличные бои. Он отмечал, что появились признаки стабилизации ситуации.

