Незначительное продвижение обошлось России в сотни тысяч жертв, но этого оказалось достаточно, чтобы Путин отказался от любых компромиссов в дипломатии.

Постепенное продвижение России на фронте в 2025 году позволило ей отвоевать менее 1% украинской территории, что стоило ей огромных потерь, оцениваемых в более чем 200 000 убитых и раненых военнослужащих. Но этого оказалось достаточно для российского лидера Владимира Путина, который сейчас абсолютно уверен, что, Россия побеждает, и у Украины нет иного выбора, кроме как подчиниться российским условиям или потерпеть поражение, пишет The Washington Post.

Никакого ошеломляющего прорыва

Как пишет WP, западные военные аналитики по-прежнему не считают, что Россия стоит на пороге какого-либо ошеломляющего наступления, способного сломить волю Украины к борьбе. В то же время Путин готов продолжать борьбу, несмотря на экономические трудности и колоссальные потери, поскольку, по мнению аналитиков, он чувствует слабость США и Европы, а также истощение украинских сил.

Как заявил в комментарии WP бывший российский дипломат Борис Бондарев, для Путина такая цена оправдана, поскольку речь идёт не столько о завоевании территорий, сколько о восстановлении статуса России как мировой державы.

Видео дня

"Он хочет, прежде всего, чтобы Соединённые Штаты и Европа признали, что Россия имеет исключительную сферу влияния, куда Соединённым Штатам и Европе запрещено вмешиваться. Дело не в территориях. Всё зависит от того, как долго украинцы будут бороться, поэтому его цель — подавить их желание сопротивляться", - говорит он.

Россия изменила тактику

По данным аналитиков Black Bird Group, Россия за шесть месяцев с мая по октябрь отвоевала у России 1065 квадратных миль по сравнению с 742 квадратными милями за аналогичный период прошлого года.

"В этом году Россия осуществила ряд важных военных изменений, которые, по мнению аналитиков, пошли на пользу её войскам. Она сокращает число массированных "мясорубочных" атак, совершенствует свои беспилотные летательные аппараты и использует украинских операторов беспилотников и логистику для контроля дорог, предотвращая быстрое отступление украинских войск", - пишет WP.

Сэм Крэнни-Эванс, научный сотрудник Королевского института объединённых оборонных исследований в Лондоне, заявил, что Россия, имея преимущество в численности войск, проникает на украинские позиции, продвигая небольшие подразделения вперёд и собирая их вместе для наступления:

"Это сопровождается ударами беспилотников и артиллерии по позициям и, особенно, по путям снабжения. Россияне уделяют время украинскому оборонительному поясу, а в случае успеха продвигают средства радиоэлектронной борьбы и другие средства дальше".

Украине сложно противостоять медлительному натиску России, учитывая её недостаток в живой силе и огневой мощи. Однако военный аналитик Майкл Кофман охарактеризовал достигнутый Россией прогресс как "вялый", с высокими потерями, которые не достигли заявленных целей.

Никакого коллапса

По словам Кофмана, России удалось ослабить преимущество Украины в войне с использованием беспилотников: её производство беспилотников превосходит украинское. Год начался с того, что "зона поражения" беспилотников в основном находилась над российскими войсками, но теперь, по его словам, она затрагивает обе стороны относительно равномерно:

Он отмечает, что в 2025 году руководство России сделало две ставки, обе из которых оказались неверными:

"Первая заключается в том, что благодаря постоянному давлению в какой-то момент украинская оборона вдоль фронта будет разрушена. Вторая заключается в том, что дипломатическим путём они будут взаимодействовать с новой администрацией Трампа таким образом, что даже если фронт в Украине не будет разрушен, может произойти срыв военной помощи Запада Украине во главе с Соединёнными Штатами, и тогда в конечном итоге они достигнут того же результата".

Украинский чиновник в комментарии WP заявил, что Москва считает, что имеет преимущество на поле боя, но на самом деле "они уже несколько месяцев борются за несколько кварталов в маленьких городках".

По словам Лоуренса Фридмана, почётного профессора военных исследований Королевского колледжа Лондона, Путин, похоже, рассчитывает на то, что у Украины закончится военный персонал, что приведёт к развалу фронта.

"Он пока даже не намекнул на обеспокоенность тем, что войну невозможно довести до успешного завершения", заявляет он.

Однако, несмотря на уверенность Путина, России всё равно потребуется гораздо более существенное продвижение, чтобы заставить Украину капитулировать, и в этом году ей ещё не удалось взять ни одного крупного города. А в следующем году последствия санкций и военного времени ударят по ней еще сильнее, подытоживает WP.

Мирный план - что говорят в России

Ранее у Путина назвали мирный план по Украине, предложенный Европой, "неконструктивным" и таким, который России не подходит. В то же время в РФ отметили, что многие положения американского плана являются "приемлемыми" для России.

Также СМИ сообщают, что секретарь армии США Дэн Дрисколл прибыл в понедельник в Абу-Даби для проведения переговоров с представителями Украины и российской делегацией.

Вас также могут заинтересовать новости: