Компания Amazon показала, каким будет её спутниковый интернет. Компания переименовала проект Kuiper в Amazon Leo, а также представила Leo Ultra - как заявляет компания, самый мощный терминал в мире на сегодняшний день.

Leo Ultra - это большая фазированная антенна для стационарной установки на примерно 20x30 дюймов. Внутри у неё собственные чипы Amazon и полноценная система с одновременной передачей и приёмом. Скорости тоже заявлены серьёзные: до 1 Гбит/с на загрузку и до 400 Мбит/с на отдачу.

Но Ultra - это только старшая модель, Amazon также показала Leo Pro - средний терминал для установки на транспорт, а также маленький Leo Nano размером всего 7 дюймов с пропускной способностью до 100 Мбит/с.

Сейчас у Amazon на орбите уже больше 150 спутников, массовые запуски идут с апреля. В компании планируют развернуть несколько тысяч аппаратов, чтобы покрыть весь мир, а в более долгосрочной перспективе компания планирует даже строить дата-центры на орбите.

Главную ставку Amazon делает на связку спутниковой сети с инфраструктурой AWS. Leo поддерживает режим Direct to AWS, когда трафик сразу попадает в облачные сервисы, минуя публичный интернет.

Цены на оборудование и тарифы пока неизвестны, сначала сервис запустят для корпоративных клиентов. Для обычных пользователей спутниковый интернет от Amazon должен стать доступен в 2026 году.

Ранее мы рассказывали, что SpaceX запустил юбилейный 10 000-й спутник Starlink. При этом работают сейчас чуть более 8 тысяч модулей.

