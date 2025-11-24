Среди фруктов подорожали апельсины и мандарины.

Оптовые цены на овощи в Украине за неделю изменились разнонаправленно. Огурцы продолжили дорожать, килограмм сейчас стоит 100-140 гривень в отличие от 80-120 гривень в прошлый понедельник.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

В то же время килограмм картофеля подешевел за неделю с 9-12 гривень до 8-12 гривень. Так же потеряли в цене и помидоры - их продают в диапазоне 35-60 грн/кг по сравнению с предыдущим показателем 45-60 грн/кг.

Видео дня

Среди разных сортов капусты на одну гривну подешевел килограмм белокочанной - с 9-11 до 8-10 грн/кг. Также снизилась стоимость брокколи - с 40-48 до 35-45 грн/кг и синей капусты - с 20-25 до 17-20 грн/кг. А вот цветная капуста подорожала с 20-28 до 25-30 грн/кг.

За неделю выросла стоимость лука. Репчатый продают сейчас по 7-10 грн/кг, предыдущая цена составляла 6-9 грн/кг. Зеленый лук прибавил 20 гривень в стоимости - с 75-85 до 95-105 грн/кг.

Незначительно подорожал килограмм редиса - сейчас им торгуют по 25-30 грн/кг, неделей ранее продавали по 23-28 грн/кг. Сладкий перец, наоборот, подешевел с 90-115 до 80-100 грн/кг.

Что касается фруктов, то оптовые цены на яблоко, грушу, виноград и сливу за неделю не претерпели изменений. Подорожали импортные апельсины - с 60-75 до 65-80 грн/кг, и мандарины - с 50-110 до 60-120 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Сравнительно низкая стоимость свеклы и моркови за неделю не изменилась, да и в целом овощи борщевого набора держат в конце ноября умеренные цены. Согласно прогнозам, до конца года такая тенденция должна сохраниться из-за избытка продукции у фермеров и нехватки мощностей для хранения.

Но в целом уже с начала декабря украинцы могут рассчитывать на ощутимый рост стоимости продуктов из-за традиционного сезонного фактора. Накануне рождественских праздников обычно усиливается спрос на продукты, и производители начинают поднимать цены.

Вас также могут заинтересовать новости: