Кучи наличных могли попасть к злоумышленникам или контрабандой, или просто из банковского хранилища. Крупные суммы наличных средств попали в офис преступной организации "Мидаса", несмотря на все банковские регуляции.

Об этом во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики заявил глава НАБУ Семен Кривонос.

"Вы видели те кучи наличных средств. Есть два пути попадания денег - или контрабандой, или из банковского хранилища. Вопреки банковским регуляциям, они попали в этот офис преступной организации", - отмечает глава НАБУ.

Он выразил сомнения, что столь масштабную коррупционную сделку можно было тщательно скрывать от контролирующих органов.

"Функционирование такого огромного офиса легализации преступных доходов не могло быть незамеченным ни банковским мониторингом, ни службой финансового мониторинга", - говорит Кривонос.

По его словам, даже сейчас некоторые государственные учреждения работают слишком медленно и могут тормозить следственные действия. В частности это касается Государственной службы финансового мониторинга Украины.

"Мы до сих пор не получили соответствующие отчеты от финансового мониторинга. Он должен ускориться в обработке наших запросов", - добавляет глава НАБУ.

10 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы по хищению государственных средств в энергетике. Сумма нанесенного ущерба может достигать ста миллионов долларов.

Как отметил директор НАБУ Семен Кривонос, схема "Мидаса" охватывала не только энергетику, но и другие сферы. Через некоторое время количество подозреваемых в коррупции лиц в рамках дела может возрасти.

По мнению главы внешней политики ЕС Каи Каллас, злоумышленники разворовывали деньги, которые предназначались для украинских военных.

