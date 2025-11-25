Мужчина создавал носы для героев шоу.

В результате российского комбинированного обстрела Киева погиб украинский бутафор Вадим Тупчий, известный сотрудничеством с юмористической телепередачей-сериалом "Шоу Долгоносиков".

Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист Денис Казанский. Согласно его данным, этой ночью в квартиру декоратора попал российский дрон-камикадзе типа "Шахед". Мужчина, к сожалению, не выжил:

"Сегодняшним обстрелом они убили Вадима Тупчия, известного декоратора и бутафора, который создавал носы для "Шоу Долгоносиков". В его квартиру было прямое попадание "Шахеда". Такие победы у российской армии теперь".

На сайте украинского актера, режиссера театра и кино Виктора Андриенко указано, что они с Тупчием познакомились еще студентами эстрадно-циркового, а затем начали вместе работать над сериалом.

"Моя задача была сделать носы для "Шоу Долгоносиков" не одноразовые, а долговечные - из латекса. Этих носов были сотни. На одного Андриенко было сделано - штук по 20 носов. Нос-картофель, нос-морковка, нос-крючок для разных образов", - рассказывал декоратор.

В общем бутафор выполнял разнообразные заказы - от детального макета Чернобыльской атомной электростанции до поролоновых рупоров, молотков, стульев, яблок и тортов.

Напомним, во время предыдущей массированной атаки на столицу российская армия убила вдову первой жертвы аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Ходимчука.

