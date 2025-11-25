Американский банк JPMorgan предупредил, что мировой рынок нефти может столкнуться с переизбытком сырья, из-за чего котировки эталонной марки Brent опустятся до 30 долларов за баррель уже в конце 2027 года, пишет CNBC.
По прогнозам аналитиков банка, на рынке "черного золота" в 2026 году возможен избыток в 2,8 млн баррелей, который в 2027 году уменьшится до 2,7 млн баррелей.
Избыток таких масштабов приведет к снижению цены нефти Brent до 42 долл. за баррель в 2027 году, а в конце года даже до 30 долларов, если не будут приняты меры для сокращения предложения.
Однако, по словам руководительницы направления глобальной сырьевой стратегии JPMorgan Наташи Каневой, "масштаб дисбалансов вряд ли в полной мере реализуется на практике".
Поэтому JPMorgan сохраняет свой прогноз цены Brent на 2026 год на уровне 58 долларов за баррель и ожидает 57 долларов в 2027 году, исходя из ожидания, что производители добровольно сократят предложение, чтобы стабилизировать рынок.
При отсутствии такого вмешательства низкие цены на нефть будут стимулировать спрос, а также заставят производителей, не входящих в организацию стран-членов ОПЕК останавливать добычу, что будет способствовать стабилизации цен, отметили в банке.
