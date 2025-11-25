Аналитики ожидают, что производители добровольно сократят предложение, чтобы стабилизировать рынок.

Американский банк JPMorgan предупредил, что мировой рынок нефти может столкнуться с переизбытком сырья, из-за чего котировки эталонной марки Brent опустятся до 30 долларов за баррель уже в конце 2027 года, пишет CNBC.

По прогнозам аналитиков банка, на рынке "черного золота" в 2026 году возможен избыток в 2,8 млн баррелей, который в 2027 году уменьшится до 2,7 млн баррелей.

Избыток таких масштабов приведет к снижению цены нефти Brent до 42 долл. за баррель в 2027 году, а в конце года даже до 30 долларов, если не будут приняты меры для сокращения предложения.

Видео дня

Однако, по словам руководительницы направления глобальной сырьевой стратегии JPMorgan Наташи Каневой, "масштаб дисбалансов вряд ли в полной мере реализуется на практике".

Поэтому JPMorgan сохраняет свой прогноз цены Brent на 2026 год на уровне 58 долларов за баррель и ожидает 57 долларов в 2027 году, исходя из ожидания, что производители добровольно сократят предложение, чтобы стабилизировать рынок.

При отсутствии такого вмешательства низкие цены на нефть будут стимулировать спрос, а также заставят производителей, не входящих в организацию стран-членов ОПЕК останавливать добычу, что будет способствовать стабилизации цен, отметили в банке.

Ситуация на рынке нефти - последние новости

24 ноября сообщалось, что на фоне санкций США в отношении нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" Россия предлагает индийским нефтеперерабатывающим заводам приобрести российскую нефть на 7 долларов дешевле стоимости нефти марки Brent.

21 ноября стало известно, что цены на нефть продолжили стремительное падение на фоне продвижения США мирного соглашения между Россией и Украиной, которое может увеличить предложение нефти на мировом рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: