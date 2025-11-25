По словам Рябцева, в областях, подвергшихся ударам, в ближайшие дни будут жесткие графики отключения света.

Россия в очередной раз массированно атаковала объекты энергетики в Киеве и ряде областей. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев призывает наращивать объем резервных источников питания, отмечая, что, в противном случае, последствия могут быть катастрофическими.

В комментарии УНИАН он отметил, что если бы не новая вражеская атака, то, например, в Киеве графики почасовых отключений уже сократились бы до двух очередей.

"Мы переходим в цикл: восстанавливаем, оцениваем новые повреждения, восстанавливаем, оцениваем новые повреждения, восстанавливаем", - отметил эксперт.

Он добавил, что ответственным лицам не стоит просто ожидать новой атаки, иначе есть риск, что рано или поздно нечего будет восстанавливать

"Этот цикл может быть и затухающим, потому что если долбить по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 два-три-четыре-пять раз, то может в конце концов случиться так, что там нечего будет восстанавливать, несмотря на всю неточность ударов... Просто ждать новой атаки, восстанавливать и ждать новой атаки - это проигрышный вариант. На что расчет? Что они прекратят удары? Не прекратят!" - подчеркнул Рябцев.

По его словам, уменьшить влияние российских ударов на энергосистему можно только одним способом - введением как можно большего количества малых энергетических установок.

"Чем больше их будет введено и присоединено к сети, тем меньше будет влияние таких ударов", - отметил эксперт.

Он пояснил, что имеющегося количества противовоздушной обороны недостаточно для защиты энергетических объектов.

Специалист отметил, что построение и достройка антидроновой защиты энергетических объектов уменьшит вред от вражеских ударов и призвал и в дальнейшем усиливать защиту энергетических объектов. В то же время он отметил, что второй уровень защиты - это не панацея от вражеских атак, поскольку он не может уберечь от ракет.

"Я не думаю, что россияне, зная, что объект защищен против дронов, будут пускать туда дроны, тем более одиночные. На отдельных объектах это может уменьшить вред, но это не изменит ситуацию коренным образом", - пояснил Рябцев.

Говоря о последствиях атаки для украинцев, эксперт ожидает, что, учитывая опыт предыдущей атаки, у пострадавших регионов впереди несколько дней жестких графиков отключений, объем которых зависит от потребления и доступности источников энергии.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

25 ноября Россия в очередной раз атаковала Киев дронами и ракетами. В результате удара есть жертвы и разрушения.

В Минэнерго добавили, что, кроме Киева, РФ атаковала энергообъекты еще в 5 областях, оставив без света более 100 тысяч потребителей.

Из-за вражеской атаки на Левобережье Киева и в ряде областей были введены экстренные отключения, которые недавно были отменены.

