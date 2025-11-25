Правозащитники считают, что этот план является шокирующе непродуманным.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует пересмотреть всех беженцев, которых приняли в США во время срока Джо Байдена. Об этом говорится в соответствующем меморандуме, который получило агентство Associated Press.

Как пишет издание, такой удар является последним по программе, которая на протяжении десятилетий принимала в стране людей, бежавших от войны и преследований.

Последствия такого решения для беженцев в США

"Пересмотр, вероятно, вызовет путаницу и страх среди почти 200 000 беженцев, прибывших в Соединенные Штаты в течение этого периода. Вероятно, он столкнется с юридическими проблемами со стороны защитников, некоторые из которых заявили, что этот шаг является частью "бессердечного отношения" администрации к людям, которые пытаются построить новую жизнь в США", - говорится в материале.

В меморандуме, который подписал директор Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу, говорится, что во времена Байдена "целесообразность" и "количество" имели приоритет над "детальной проверкой и отбором".

Также в документе говорится, что это требует проведения всестороннего пересмотра и "повторного интервью со всеми беженцами, принятыми с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года". Поэтому в течение трех месяцев будет составлен список лиц, которых необходимо повторно опросить.

"Сторонники программы для беженцев утверждают, что беженцы, как правило, являются одними из самых проверенных среди всех людей, которые приезжают в Соединенные Штаты, и что они часто ждут годами, чтобы получить возможность приехать", - добавляют в AP.

Кроме того, меморандум приостановил утверждение зеленых карт для беженцев, которые приехали в США в течение указанного периода.

Если служба решит, что человек не имел права на въезд как беженец, то он "не имеет права на апелляцию", согласно меморандуму. Однако если его дело передадут в иммиграционный суд, он сможет там защищать свою позицию. В меморандуме также говорится о том, что даже те, кто уже получил зеленую карту, будут пересмотрены.

"USCIS готово соблюдать закон и гарантировать, что программа для беженцев не будет злоупотребляться", - отметил Эдлоу.

Увеличение количества беженцев в США

В Associated Press напомнили, что лица, принятые в США в качестве беженцев, должны подать заявку на получение зеленой карты через год после прибытия в страну, а в основном через пять лет после этого они могут подать заявку на получение гражданства.

"Меры, описанные в меморандуме, являются последними, направленными против программы для беженцев, которую администрация приостановила в начале этого года, а позже установила ограничения на въезд для 7500 преимущественно белых южноафриканцев - это исторически низкий уровень беженцев, которые будут приняты в США с момента начала программы в 1980 году. Администрация Трампа в целом усилила иммиграционный контроль в рамках своего обещания увеличить депортацию нелегальных иммигрантов", - подчеркнули в публикации.

В то же время известно, что администрация Байдена приняла 185 640 беженцев с октября 2021 года по сентябрь 2024 года. В прошлом году количество принятых беженцев превысило 100 000. Наибольшее их количество прибыло из Демократической Республики Конго, Афганистана, Венесуэлы и Сирии.

В свою очередь защитники прав беженцев резко отреагировали на новость о пересмотре, отметив, что это травмирует людей, которые уже прошли тщательную проверку, чтобы попасть в США.

"Этот план является шокирующе непродуманным. Это новый минимум в последовательно бессердечном отношении администрации к людям, которые уже строят новую жизнь и обогащают общины, где они обустроили свои дома", - заявила Наоми Стейнберг, вице-президент по вопросам политики и защиты прав в США в HIAS, агентстве по переселению беженцев.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Ранее стало известно, что Германия сокращает выплаты для беженцев из Украины. Теперь украинцы, которые прибыли в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать гражданскую помощь, размер которой составляет €563 в месяц. Поэтому для них предусмотрена финансовая помощь на уровне с другими искателями убежища.

Также заместитель министра социальной политики, семьи и единства Илона Гавронская рассказала, сколько украинских беженцев имеют временную защиту в Евросоюзе.

"Точные цифры нужно всегда обновлять, но ориентировочно могу сказать так: из тех около 7 млн украинцев, которые находятся за рубежом в результате полномасштабной войны, 4,6 млн - на временной защите в ЕС", - добавила она.

