России больше не стоит надеяться на одного из главных покупателей своего сырья.

Экспорт нефти из России в Индию в ноябре достигнет самого высокого уровня за последние пять месяцев. Нефтеперерабатывающие заводы Нью-Дели увеличили объемы закупок сырья у "Лукойла" и "Роснефти" перед тем, как санкции США вступили в силу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Согласно предварительным данным компании, ожидается, что объемы закупок российской нефти Индией, вопреки многим прогнозам, вырастут в этом месяце до 1,855 млн баррелей с 1,48 млн баррелей в сутки в октябре.

Видео дня

Издание отмечает, что ноябрьский объем импорта российской нефти Индией станет самым высоким с июля, когда страна-бензоколонка отгружала Нью-Дели 1,52 миллиона баррелей нефти в сутки. Впрочем, на новый рекорд экспорта "черного золота" в Индию в декабре России надеяться не стоит.

"Ожидается, что в ноябре поставки из России будут высокими, поскольку многие нефтеперерабатывающие заводы пытались заполнить запасы до вступления в силу санкций США, а также из-за правила о производстве нефтепродуктов для рынка ЕС из нероссийской нефти с 2026 года", - объясняет источник издания в торговой отрасли.

В то же время, уже в следующем месяце ситуация изменится. По данным источников Reuters, РФ в последний месяц года сократит экспорт нефти в Индию до трехлетнего минимума, поскольку индийские НПЗ переходят на альтернативные источники, чтобы избежать нарушения западных санкций.

По информации собеседников издания, Россия отгрузит Индии от 600 до 650 тысяч баррелей российской нефти в день. При этом большинство индийских НПЗ прекратили закупку российской нефти.

Санкции США против России - последние новости

22 октября США объявили о введении санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". После объявления о новых ограничениях, стало известно, что Индия планирует сократить до нуля импорт российской нефти.

На фоне ограничения импорта российской нефти Индией и Китаем, экспорт российской нефти обвалился.

