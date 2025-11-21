Цены на автомобили после покупки всегда снижаются, но некоторые обесцениваются гораздо быстрее и больше.

Покупка машины - долгожданный момент в жизни водителя. Однако новые авто стоят очень дорого, и позволить их себе может не каждый. На фоне этого особенно обидно, когда вложил много средств в это движимое имущество, а оно стремительно обесценивается. Ранее мы рассказывали про популярные автомобили в Украине.

Исследовательская платформа iSeeCars изучила 800 тысяч объявлений о продаже и цены на авто, которые были выпущены не позднее 2020 модельного года. В результате было названо девять худших моделей внедорожников, которые за пять лет эксплуатации потеряли от 60% своей первоначальной цены. Издание Slashgear подробнее описало, почему сложилась такая ситуация.

Неликвидные авто - какие внедорожники сильно обесценились

Подержанные авто из этого списка можно будет купить гораздо дешевле их первоначальной цены. Однако стоит разобраться, стоит ли их брать.

Lincoln Navigator L - 60,3%

Это огромный, роскошный внедорожник с большим количеством электроники и 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 440 лошадиных сил. "Навигатор" является одной из самых элегантных моделей в сегменте и легкий в управлении. Хотя он сильно обесценивается, его редко покупают для разумного вложения средств.

Tesla Model Y - 60,4%

Чаще всего автомобили, которые быстро теряют в цене, относятся к дорогому сегменту, однако Model Y является исключением из этого правила. Стоит отметить, что рекомендованная розничная цена этой машины снизилась с 50 000 долларов (в 2020 году) до 40 000 - сейчас. Это значительно повлияло на ее стоимость при перепродаже и обесценивание.

Несмотря на регулярные обновления, эта модель так и не обзавелась автономным вождением, на которое надеялись ее поклонники. В то же время на продажи это не повлияло. За первые 9 месяцев 2025 года было продано 170 000 экземпляров только в США. Tesla Model Y самая популярная и дешевая машина в списке.

Land Rover Discovery - 60,9%

Первое поколение Land Rover Discovery было одним из самых культовых Land Rover, когда-либо созданных. Автомобиль сочетал в себе внедорожные возможности других моделей бренда с практичностью семейной машины, что сделало его популярным у семей.

Последнее поколение Land Rover Discovery уже не такое инновационное и откровенно устаревшее. Несмотря на обновления модель все еще остается одной из самых старых в своем сегменте. К тому же ее затмил возрожденный Defender, который превосходит Discovery в проходимости и дизайне. На фоне этого сложно найти много причин для покупки именно этого авто.

Infiniti QX60 - 61,5%

Будущее Infiniti вызывает у многих опасения, и слухи о возможном прекращении существования бренда не способствуют привлечению клиентов.

Покупатели подержанных автомобилей могут быть особенно обеспокоены, поскольку обслуживание и доступность запчастей для автомобилей, гарантия на которые недавно закончилась, станут ограниченными, если Nissan все же решит закрыть свое люксовое подразделение.

Это, а также появление на рынке более качественных подержанных авто привело к сильному обесцениванию модели. Даже будучи новой она не могла похвастаться впечатляющим двигателем. Хотя интерьер QX60 лучше, чем у Nissan Pathfinder, с которым технически схожа Infiniti, в других отношениях она слишком посредственная.

Audi Q7 - 61,6%

Эта модель получила обновление информационно-развлекательных технологий и небольшие изменения в дизайне. Однако без серьезной модернизации Q7 не сможет на равных конкурировать в сегменте роскошных внедорожников, который активно развивается. Поскольку модель не самая популярная, а у водителей нет стимулов ее покупать, она стремительно теряет в цене.

Land Rover Range Rover - 62,9%

С момента появления в 1970 году эта модель зарекомендовала себя как роскошный внедорожник высочайшего класса. С годами Range Rover сохранял неизменным основные принципы, и сегодня он остается универсальным автомобилем, который хорошо себя показывает на любой дороге.

Хотя Range Rover все еще привлекательный, покупателей отпугивает его заоблачная стоимость и сомнительная надежность. Из-за этого он очень быстро теряет в цене.

Cadillac Escalade ESV - 62,9%

У этой версии более длинная колесная база, чем у стандартного внедорожника, что делает машину еще более громоздкой, а салон - просторным и удобным. Состоятельные покупатели ценят лучшие и более новые версии внедорожников, а потому спустя время меняют свои машины на модели новее.

В то же время любители подержанных авто реже выбирают Escalade из-за дорого содержания.

Tesla Model X - 63,4%

В то время как Model Y конкурирует за место на рынке бюджетных авто, Model X стоит гораздо дороже и относится к семейству более престижных машин. Модель может похвастаться просторным салоном и дверями "крыло сокола", которые открываются вверх.

Однако, если водителю не нужен внедорожник с такими дверями, сложно придумать другие причины, чтоб купить Model X вместо Model Y. Эта машина обесценивается даже больше, чем ее бюджетный "брат".

Infiniti QX80 - 65,0%

Закрывает список еще одна Infiniti. Хотя она является одним из лучшим автомобилей бренда, в своем сегменте она особо не выделяется.

Конкуренты американского и европейского производства предлагают более интересные преимущества.

Cadillac Escalade, например, представляет собой американскую интерпретацию современной роскоши. Range Rover - классический британский столп сегмента, а Mercedes-Benz GLS - надежная и универсальная машина для семьи. В таком окружении QX80 просто нечем переманивать аудиторию. Хотя Infiniti хороший автомобиль сам по себе, этого мало для доминирования в сегменте.

