Adobe раздает бесплатную подписку на Photoshop сразу на год: как получить

Компания Adobe объявила о возможности получить бесплатную подписку на Photoshop Web сроком на целых 12 месяцев. Это расширение для Chrome, которое позволяет удалять фон, редактировать и обрезать фото прямо в браузере.
Как подключить подписку:
- Установите расширение Adobe Photoshop из Chrome Web Store. Другие браузеры вроде Edge, Opera и Brave также подходят.
Нажмите "Start free offer" на открывшейся странице расширения;
- Создайте учетную запись Adobe с помощью электронного адреса или аккаунта в социальных сетях (Google, Facebook, Apple, Microsoft).
- После создания учетной записи браузер вернет вас на страницу с Photoshop. Нажмите на появившемся баннере "Начало работы".
При установке не требуются никакие данные, в том числе платежные. Adobe заявляет, что бесплатное 12-месячное предложение будет доступно только до 8 декабря 2025 года.
Web-версия Photoshop обладает большой функциональностью, в том числе в области ИИ-инструментов: сервис позволяет в пару кликов поменять фон, добавить на фото любые объекты, а также "дорисовать" границы кадра.
Меж тем в интернете набирает популярность нейросеть Nano Banana от Google, которую называют убийцей Photoshop. Она позволяет буквально в два клика отредактировать изображение почти до неузнаваемости с желаемым результатом.