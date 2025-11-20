Фермеры даже вынуждены устанавливать в коровниках кондиционеры, чтобы защитить животных от жары.

Из-за экстремальной жары, вызванной глобальным потеплением, итальянские коровы стрессируют и дают меньше молока. Это сказывается на качестве и объемах редких сыров, изготавливаемых на Аппенинах. Об этом сообщает The New York Times.

В зону риска среди других сыров попали моцарелла, бурата, скаморца, рикотта и проволоне. Итальянские фермеры вынуждены разрабатывать новые сорта сыра, которые требуют меньше молока, чтобы как-то адаптироваться к изменениям климата.

В последнее время снижение качества молока становится все более ощутимым, говорят сыроделы. Молоко, происходящее от коров, переживших стресс, реже и дольше сворачивается.

Ученые отмечают, что в зависимости от их чувствительности к теплу и влажности и того, насколько высокие температуры, надои у коров могут снижаться от 3 до целых 30 процентов. Жара также ухудшает уровень белка и жира в молоке, что непосредственно влияет на качество сыра.

По статистике, производство коровьего молока по всей Италии сокращается из-за жары в летние месяцы. С 2022-го по 2024 год производство молока упало в среднем на 17,2% между мартом и сентябрем, что больше, чем среднее падение на 15,5% за те же месяцы предыдущих трех лет.

Молочные фермеры работают с низкой рентабельностью, поэтому не нужно резкого снижения, чтобы создать то, что экономисты называют "молочным апокалипсисом". Коров часто обвиняют в содействии изменениям климата, поскольку они срыгивают метан, - но в этом случае они являются его жертвами.

В Италии сокращение поставок молока добавляет к ряду проблем для фермеров, таких как рост счетов за энергоносители и корма. Почти каждая десятая молочная ферма по всей Италии находится под угрозой закрытия.

Чтобы бороться с последствиями жары, некоторые фермеры применяют распылители воды и кондиционеры. Их включают в коровниках, даже когда температура падает до 20 градусов по Цельсию. Исследования показывают, что коровы могут начать испытывать тепловой стресс даже при таких уровнях.

Эксперты отметили, что эти противодействия имеют ограниченный потенциал - так можно смягчить негативное влияние жары максимум на 50%.

Последствия изменений климата для Европы

Летом этого года в Великобритании были зафиксированы аномально высокие температуры, рекордные за всю историю наблюдений. В результате йоркширские почвы, где выпасают коров, превратились в сожженную солнцем прерию. Владельцы стад кормят коров из зимних запасов и считают убытки.

Проблемы в этом году начались и с французским вином. Жара, засуха и вызванные ими лесные пожары нанесли значительный ущерб местным виноградникам. Самый масштабный пожар за последние 70 лет уничтожил более 17 000 гектаров виноградников и других сельскохозяйственных угодий.

