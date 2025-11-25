Человек еще многого не знает о сознании животных, поэтому новые открытия в изучении интеллекта "братьев меньших" неизменно удивляют.

Учёные по всему миру постоянно изучают интеллект животных. Однако ранжирование по интеллекту может восприниматься неоднозначно: ключевые навыки для одного вида, могут быть бесполезными для другого. При этом небольшой размер мозга не мешает многим видам показывать чудеса смекалки. Discover Wildlife представил рейтинг из 10 животных, - представителей морей, земли и неба, - которые впечатляют своими интеллектуальными способностями.

1. Шимпанзе

Ближайшие родственники человека с генетической точки зрения, считаются одними из самых умных животных на Земле. Шимпанзе способны изготавливать инструменты, чтобы обеспечивать дела в быту: раскалывать орехи камнями, извлечкать насекомых, лазить по деревьям.

Кроме того, шимпанзе имеют сложную систему коммуникации, используя различные крики, жесты и мимику в дикой природе. В неволе этот вид обезьян способен научиться общению с учеными, осваивая язык жестов человека.

Интересный факт: шимпанзе способны узнавать себя в зеркале и на видео. А вот человеческие дети не узнают себя на видео до 3-4 летнего возраста.

2. Комодский варан

Это вид ящериц может похвастаться самым большим ростом среди себе подобных на планете, достигая в длину до 3 м и веса 160 кг. При этом комодский варан считается самой умной рептилией.

Они также демонстрируют невероятную ловкость на охоте в дикой природе, а в неволе узнают свои имена и могут различать своих смотрителей.

3. Дельфин

Мозг дельфина имеет соотношение к телу (коэффициент энцефализации), уступающее только человеку и опережающее приматов.

Эти животные очень умны, изобретательны в охоте и удивляют своим сотрудничеством с человеком. Например известно о многих случаях контактов с рыбаками, которым дельфины помогают загонять рыбу в сети.

4. Африканский серый попугай

Считается самой умной птицей в мире, которая широка известна своим талантом подражателя.

Интересный факт: африканский серый попугай смог пройти когнитивные тесты на уровне, превышающем уровень пятилетних детей, продемонстрировав способность к логическому мышлению.

5. Крыса

Очень умное и часто недооцененное животное. Крысы обладают отличной пространственной памятью - в лабораторных исследованиях они находят выход из лабиринтов, - умеют различать числа и распознают отдельных людей. Их усы так же чувствительны, как наши кончики пальцев, они слышат звуки, недоступные слуху человека.

6. Ворона

Эти птицы наряду со своими родственниками из семейства врановых - воронами, галками и сойками - обладают довольно необычайным интеллектом. Например, вороны бросают орехи на пешеходные переходы, дожидаясь, пока можно будет безопасно перейти дорогу.

Несмотря на небольшой размер мозга, вороны и птицы семейства врановых обладают нейронами, обеспечивающими вычислительную мощность не хуже чем у горилл.

7. Кит

Киты невероятно умны. Эти животные общаются, используя широкий спектр различных звуков. Например усатые киты - горбатые киты (Megaptera novaeangliae) и финвалы (Balaenoptera physalus), - издают низкие звуки. В среде зубатых китов, к которым относятся косатки (Orcinus orca) и кашалоты (Physeter macrocephalus), есть способность к эхолокации.

В разных регионах, киты "говорят" на разных диалектах. Известно, что киты также обучаются новым песням у других китов.

8. Слон

Эти животные обладают удивительной способностью запоминать и не забывать.

Интересный факт: африканские слоны (Loxodonta africana) способны различать группы людей по одежде, запаху и голосу, а также корректировать своё поведение в зависимости от уровня воспринимаемой угрозы.

9. Осьминог

У осьминогов не один, а девять мозгов: большой центральный и по одному нервному центру в каждом из восьми щупалец. Соотношение мозга к телу у них также самое большое среди всех беспозвоночных.

Это необычное строение позволяет осьминогу, количество видов которого достигает 300 в мире, чувствовать окружающую среду и реагировать на неё.

В дикой природе это полезно для поиска добычи и укрытия от хищников, а в лабораторных условиях осьминоги способны пробираться сквозь лабиринты,

10. Пчела

Существует более 25 000 видов пчел, каждый из которых имеет свои уникальные особенности, приспособленные к конкретной среде обитания. Однако всех их объединяет острый ум, благодаря которому они, пожалуй, являются самыми умными насекомыми в мире.

Исследователи обнаружили, что пчелы умеют считать, наблюдать и учиться, используя свои инструменты.

