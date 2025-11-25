Линия боевого соприкосновения в Покровске постоянно меняется, контроль осуществляется дронами с неба.

Ситуация с боевыми действиями в Покровске противоречива. По разным данным, одну часть города контролируют украинские защитники, другую часть - россияне.

Офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий в эфире Киев24 отметил о более 150 попытках штурмов и атак на Покровск со стороны оккупантов.

"Основной взгляд и усилия остаются врагом на Покровском направлении. Только за сутки - 150 попыток штурмов и атак, попыток прорыва обороны. Треть из них - непосредственно Покровск", - пояснил Цехоцкий.

Военный отметил, что благодаря мастерству украинских бойцов, враг не в состоянии получить для себя желаемый результат на сегодня, и несет потери.

"Враг получает серьезные потери, включая пленных. Больше пленных было бы, если бы россияне позволяли своим солдатам сдаваться", - пояснил офицер ВСУ.

Ситуация в Купянске лучше, в отличие от Покровска

Цехоцкий также ответил на вопрос, что по его мнению происходит вокруг Купянска. Напоминает ли ситуация на Харьковщине то, что происходит в Покровске?

"По моему мнению (в Купянске - ред.) немного лучше, чем в Покровске. В Купянске враг получил отпор. Там инициатива на стороне украинских воинов", - отметил Цехоцкий.

В Покровске ситуация не фиксированная, карты отстают от реальности

Напомним, УНИАН сообщал, что по данным журналистов УП, оккупанты контролируют большую часть Покровска в Донецкой области. Только на севере города еще есть украинские позиции. "Карта Генштаба по Покровскому направлению отстает от реальности", - написала Украинская Правда.

Вместе с тем, в Покровске появились признаки стабилизации ситуации благодаря действиям Сил Обороны. Об этом рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Radio NV.

