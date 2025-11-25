Рэперша Alyona Alyona поделилась мыслями о будущей беременности и новых жизненных приоритетах

Артистка сейчас живет между Киевом и поселком Выгода на Ивано-Франковщине.

Украинская рэперша Alyona Alyona в интервью программы "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ рассказала об изменениях в своей личной жизни и планах, которые могут повлиять на ее карьеру. Артистка сейчас живет между Киевом и поселком Выгода на Ивано-Франковщине, где живет ее избранник Владимир. Она отметила, что пытается проводить с любимым больше времени и рассматривает возможность переезда, поскольку именно в Карпатах чувствует спокойствие и восстановление.

"Это уже взрослые отношения, нельзя делать большие паузы. Но в целом это временная мера. Мне хочется там заземляться" - поделилась певица.

Говоря о будущем, Alyona Alyona откровенно призналась, что чувствует готовность к материнству и не исключает смены многолетних профессиональных приоритетов. Артистка все чаще думает о детях и отмечает, что когда этот этап станет реальностью, больше сосредоточится на здоровье. Именно поэтому уже сейчас работает над снижением веса, чтобы во время возможной беременности организм легче адаптировался к изменениям и воспринял их без лишней нагрузки.

Певица добавила, что впервые задумывается о балансе между работой и личной жизнью: По ее словам, родители с пониманием воспринимают такие изменения и шутят, что роль "внука" временно выполняет их домашний кот. Параллельно с этим, Alyona Alyona активно готовится к большому новогоднему шоу "Самая музыкальная елка страны", которое состоится 20 декабря в Киевском Дворце Спорта. На сцене вместе с ней выступят Тоня Матвиенко, Виктор Павлик, Шугар, Максим Бородин и Скайлер. Артистка обещает атмосферный праздничный концерт с дуэтами и специальными номерами.

