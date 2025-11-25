Американский F-16 и шведский Gripen считаются одними из самых успешных легких истребителей в мире, но устроены они по-разному и созданы под разные задачи.

Каждым военно-воздушным силам нужен свой маневренный, легкий, одномоторный истребитель. Для США это F-16 Fighting Falcon компании Lockheed Martin — истребитель, который находится на вооружении с 1979 года.

Для Швеции — SAAB Jas 39 Gripen, машина, которая по-настоящему оправдывает приставку "многофункциональный", пишет SlashGear. Эти машины давно стали основой своих ВВС, поэтому стоит сравнить их, чтобы понять, чем именно отличаются их новейшие версии и какие возможности они предлагают.

В чем разница между F16 и Gripen Jet

Как и у любого военного самолета, у этих двух истребителей существует множество модификаций, поэтому для простоты сравнения рассматриваются самые новые версии: F-16 Block 70/72 (его также называют F-16V) и Jas 39 Gripen E. Даже внешне различия между ними заметны сразу.

Gripen тоже имеет один двигатель, как и его американский соперник, но у него два боковых воздухозаборника, тогда как у "Фалькона" — один нижний, под кабиной. Наиболее бросающимися в глаза элементами являются канарды по бокам кабины Gripen и укороченное дельтовидное крыло.

Если заглянуть "внутрь", можно увидеть, что на SAAB Gripen E установлен турбовентиляторный двигатель General Electric F414-GE-39E — такой же, как на Boeing F/A-18 Super Hornet и E/A-18G Growler. Он развивает тягу 22 000 фунтов и позволяет самолету достигать скоростей порядка Маха 2 на больших высотах.

Двигатель F-16 зависит от конкретной модификации. На Block 70 установлен General Electric F110-GE-129, а на Block 72 — турбовентилятор Pratt & Whitney F100-PW-229. Оба варианта развивают тягу около 29 000 фунтов, позволяя F-16 разгоняться до 1500 миль в час (быстрее Маха 2).

Два истребителя различаются по полезной нагрузке

Достижение скорости Мах 2 — безусловный плюс, но в бою ключевую роль часто играет весовая категория истребителя. Легкие многоцелевые самолеты не всегда получают такую же славу, как тяжелые F-35 Lightning II или F-22 Raptor, но они критически важны для своих ВВС.

Так, пустой F-16 весит примерно 9 200 кг, тогда как его шведский оппонент Gripen тянет на около 8 000 кг. Для масштаба: тяжелый F-22 имеет массу порядка 18 000 кг без топлива и вооружения.

Естественно, вооружение — важнейший компонент боевой эффективности. В ближнем бою F-16 оснащен шестиствольной пушкой M61A1 Vulcan калибра 20 мм, а Gripen E имеет 27-мм пушку Mauser BK-27. И Gripen E, и F-16 Block 70/72 имеют достаточное количество точек подвески, чтобы нести широкий набор ракет — включая дальнобойные, вне визуальной дальности — и бомб, необходимых для выполнения многоцелевых задач.

Всего у F-16 — 11 внешних точек подвески, на одну больше, чем у его шведского конкурента. Это дает "Фалькону" небольшое преимущество — как по количеству переносимого вооружения, так и по максимальной взлетной массе. Максимальная взлетная масса F-16 составляет примерно 21 800 кг, тогда как у Gripen этот показатель около 16 300 кг. Благодаря этому F-16 способен брать на борт более тяжелые ракеты и бомбы, когда это необходимо.

