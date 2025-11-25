Соответствующее условие содержится в мирном плане, который сейчас обсуждают делегации США и Украины.

Украина согласилась ограничить численность своей армии до 800 тысяч военных в рамках рамочных договоренностей, которые обсуждаются с США и европейскими партнерами. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, приближенных к президенту.

По данным FT, это условие содержится в новом 19-пунктном проекте мирного плана, согласованном в Женеве, который должен заменить предыдущую версию, составленную, по данным СМИ, при участии США и России.

Отмечается, что новый документ, в отличие от первоначального варианта, не определяет детально чувствительные вопросы - территориальные и гарантии безопасности, - оставляя их на личное решение президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа.

Видео дня

Впрочем, что касается количества ВСУ, то, как рассказали источники FT, Киев уже дал согласие на сокращение максимальной численности войск, что является одним из ключевых условий в нынешней версии плана.

Между тем в России, напомнило издание, сигнализируют, что могут отвергнуть обновленный вариант мирного плана, если он не будет соответствовать их давним требованиям. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль не воспримет план, который "стирает" договоренности, достигнутые якобы между российским диктатором Владимиром Путиным и Трампом на встрече в Анкоридже. Также глава МИД РФ сказал, что пока никто "официально" ничего им не передал.

Во вторник в ОАЭ еще продолжаются закрытые переговоры между представителями США, Украины и России, но, как отмечается в статье, неизвестно, все ли три стороны встречались вместе или разговаривали отдельно.

Переговоры о мирном плане: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Зеленский рассказал об изменениях в "мирном плане" Трампа. По его словам, после обсуждений перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным. Например, он сказал, что после Женевы в "мирном плане" уже нет 28 пунктов. При этом добавил, что всем вместе есть над чем поработать, чтобы сделать финальный документ.

25 ноября стало известно, что Украина согласилась на предложенный США проект "мирного соглашения". По данным СМИ, американский чиновник, а также советник президента Украины по национальной безопасности Рустем Умеров заявили, что достигнуто общее понимание по предложению, однако детали еще предстоит проработать. "Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласны на мирное соглашение", - отметил американский чиновник.

Также мы писали, что в связи с намерением Украины завершить финальные этапы согласования проекта документа об окончании войны планируется визит Зеленского в США в ноябре. По словам Умерова, делегации Украины и США достигли общего понимания по ключевым условиям соглашения, обсужденных в Женеве.

Вас также могут заинтересовать новости: