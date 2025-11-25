Байкерские сапоги теперь являются обязательным элементом любого гардероба.

Байкерские сапоги уже давно перестали быть лишь трендовым элементом гардероба, и это хорошо доказывает известная американская актриса Натали Портман.

На премьере своего нового фильма Vie Privée она появилась в черном платье с длинными рукавами, полупрозрачных черных колготах и высоких байкерских сапогах от Dior с несколькими асимметрично расположенными ремешками и металлическими люверсами.

Как пишет Glamour, это появление доказывает, что байкерские сапоги уже стали классикой, ведь могут сочетаться с элегантными и официальными нарядами.

Видео дня

Отмечается, что силуэт сапог создал идеальный баланс со сдержанным образом Портман. Кроме того, актриса сделала акцент на простоте в прическе и макияже, отдав главное внимание обуви.

Напомним, ранее модные обозреватели рассказали, как без лишних затрат создать изысканный образ.

