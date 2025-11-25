Об этом стало известно из вакансии продакт-менеджера ОС.

Google готовит новую операционную систему под названием Aluminium OS, или сокращённо ALOS, которая объединит лучшие черты Android и ChromeOS.

Об этом стало известно из вакансии продакт-менеджера, где описывается, что ОС строится с упором на искусственный интеллект. Aluminium будет основана на Android и рассчитана на устройства разных категорий, от бюджетных до премиальных.

Пока ChromeOS останется, по крайней мере на первых этапах. В описании вакансии говорится о создании портфолио устройств как на ChromeOS, так и на Aluminium для ноутбуков и планшетов.

Однако Google также планирует разработать стратегию постепенного перехода с ChromeOS на Aluminium, что указывает на то, что в будущем ChromeOS может быть полностью заменена новой системой.

Название Aluminium, написанное по британской версии, может быть отсылкой к Chromium - открытому коду, лежащему в основе ChromeOS. Google рассматривает возможность объединения Android и ChromeOS уже больше 10 лет.

Руководитель Android Самер Самат ранее подтверждал, что компания работает над объединением платформ в единую и планирует выпустить новую ОС уже в следующем году.

Ранее мы рассказывали, что стало известно, когда Google откажется от "Ассистента" и перейдет на Gemini. Исключением остаются устройства под управлением Android 9 или более ранних версий с объемом оперативной памяти менее 2 ГБ.

