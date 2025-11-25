Увидеть днем этого зверя почти невозможно, ведь он выходят по делам преимущественно в сумерках или ночью.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали одного из самых сокровенных лесных жителей - барсука. Об этом сообщили специалисты заповедника.

"Барсук - один из самых скрытных жителей наших лесов. Увидеть его днем почти невозможно: барсуки выходят по своим делам преимущественно в сумерках или ночью. Барсучьи норы могут иметь десятки метров ходов, несколько этажей и даже "спальные комнаты", которые это животное выстилает сухими листьями. Некоторые барсучьи дома передаются из поколения в поколение и существуют десятки лет", - рассказали исследователи.

Несмотря на свою коренастость, говорят ученые, эти звери очень опрятные. Они обустраивают даже отдельные "туалетные ямки" и тщательно упорядочивают территорию вокруг норы. В их рационе - черви, корешки, ягоды, насекомые и даже мелкие позвоночные.

Видео дня

Осенью барсуки активно накапливают жир, а зимой впадают в неглубокую спячку. При этом они периодически просыпаясь, чтобы немного поесть или проверить дом.

Другие жители Чернобыльского заповедника

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали синицу длиннохвостую, которая чаще всего поселяется в густых кустарниковых зарослях, где искусно строит свое шарообразное гнездо. Такой "дом" обычно повторяет структуру и цвета окружающей растительности - это обеспечивает надежную маскировку от различных хищников, угрожающих маленьким птичкам. Осенью они обычно движутся дружными стайками сквозь кроны деревьев и кустарники, а зимой присоединяются к смешанным стаям мелких птиц.

Вас также могут заинтересовать новости: