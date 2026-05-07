В мире будет голод: эксперт назвала срок, когда завершать войну в Иране станет поздно

Даже в Украине, которая является крупным производителем сельскохозяйственной продукции, продукты питания значительно подорожают.

Из-за войны президента США Трампа в Иране и последующей блокировки Ормузского пролива нарушены устоявшиеся цепочки поставок - как энергоресурсов, так и удобрений, что напрямую влияет на будущий урожай.

Если война Трампа продлится дольше, чем до середины лета, в следующем году некоторые регионы мира ждет голод, а продукты значительно подорожают для всех, говорит в беседе с УНИАН заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

"Если в ближайшее время не закончится война США и Ирана и она затянется до второй половины лета, то наши аграрии просто останутся без удобрений. Страны Персидского залива производят 30% азотных удобрений в мире. Азотные удобрения вносятся всегда осенью. Поэтому удобрения будут либо очень дорогими, либо их не будет вообще. Поэтому многие будут сеять меньше, понимая, что без удобрений урожай будет низким, а затраты на выращивание просто не покроет цена", - прогнозирует Жупинас.

Существенное снижение урожая приведет к дефициту продовольственных товаров по всему миру. В зависимости от того, насколько отдельная страна может обеспечить собственные потребности и зависит ли от импорта, последствия будут варьироваться - от подорожания продуктов до их отсутствия. Жупинас предупреждает:

"Мир, к сожалению, в 2027 году может - и об этом сейчас говорят практически все аналитики продовольственного рынка - столкнуться с нехваткой продуктов. Украине голод не грозит, мы все-таки страна, которая много экспортирует, мы своих людей обеспечим. Но продукты питания будут дорогими".

Удобрения, по разным оценкам, уже подорожали на 50%. Влияние такого подорожания будет ощущаться в следующие полтора-два года. Участники рынка называют ситуацию с удобрениями "бомбой замедленного действия".

Стоимость севборота этого года для украинских фермеров уже к середине апреля выросла на 20%. Эксперты говорят, что аграрии будут вынуждены сокращать внесение удобрений, что скажется на объемах собранного урожая, а в итоге - и на поступлении валютной выручки от экспорта.

