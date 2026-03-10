Из-за войны в Иране подорожают продукты питания в Украине: эксперт дал прогноз по ценам

Вырастет стоимость мяса, молочных продуктов, хлеба, но больше всего – некоторых овощей.

В Украине уже в скором времени вырастут цены на базовые продукты питания из-за боевых действий в Иране. Таким прогнозом в беседе с УНИАН поделился заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, мясная и молочная продукция подорожает в пределах 5%, овощи прибавят 10% стоимости, а хлеб до конца года может подорожать до 20%.

"По ценам на продукты питания. То, что произошло на заправках, в себестоимости не добавит больше 2-5%. Если бы цены на топливо поднялись больше, чем на 50%, то это бы существенно отразилось на себестоимости непосредственно аграриев. Топливо в их структуре играет небольшой процент. Большие расходы несут логистические компании, которые занимаются доставкой конечной продукции", – говорит Марчук.

Однако уже в ближайшие месяц-два только мясо и молочные продукты могут подорожать на 5%, а овощи – еще больше.

"На сегодняшний день, в течение весеннего периода – март-апрель – цена на мясную продукцию, на молочную продукцию может подняться в пределах 3-5%. Что касается цен на овощи, то они могут вырасти больше, потому что у нас сейчас переходный этап, межсезонье. У нас заканчиваются остатки с прошлого сезона, а спрос остается довольно стабильным", – отмечает заместитель председателя ВАР.

Те овощи, которые аграрии хранят в хранилищах еще с прошлого урожая, непременно будут дорожать, считает наш собеседник.

"Сейчас по картофелю мы видим, что он стоит на 14-15% больше, чем в прошлом году в этот же период времени. Затраты на энергоносители, на хранение в этот сезон были чрезмерно высокими из-за понятных погодных условий. Поэтому подорожает овощная группа – может, не все овощи, но картофель уже подорожал. Я думаю, в пределах 10% будет наблюдаться рост цен", – отметил Марчук.

Но вместе с тем, увеличение предложения приведет к снижению цен на тепличные овощи.

"Будет появляться больше украинского предложения от тепличников, парниковых теплиц, которые не требуют дополнительных затрат на утепление, на генерацию электричества. Соответственно, чем больше солнечных дней – тем больше будет предложение и дешевле будут тепличные овощи", – сообщает эксперт.

Хлебобулочные изделия стабильно дорожают каждый месяц на небольшой процент, продолжает заместитель председателя ВАП.

"Хлеб – у нас стабильная история с ним, еще с 2024 года. Он каждый месяц добавляет где-то 1,5-2%. Такая динамика продержится и до конца 2026 года. За год хлеб может вырасти где-то до 20% в целом", – подытожил Марчук.

Цены на продукты в Украине – последние новости

На прошлой неделе большинство овощей в Украине незначительно подешевело. Так, на гривну уменьшились оптовые цены на картофель, а помидоры потеряли 10 гривень на килограмме. Подешевели также все виды капусты – от белокочанной до брокколи.

Между тем украинский чеснок теряет внутреннего покупателя в пользу китайского овоща, который занимает уже 80% отечественного рынка.

