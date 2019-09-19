Правительство предлагает открыть рынок земли с октября 2020 года

Среди прочего, Кабмин предлагает гарантировать первоочередное право купить землю тем, кто сейчас ее арендует.

Кабинет министров Украины планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года. Об этом на конференции «Земля как фактор развития украинского села» заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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По его словам, сначала предполагалось открытие рынка земли с 1 июля следующего года, но потом от этой идеи решили отказаться.

«Та модель, которую мы предлагаем, предполагает открытие рынка земли с 1 октября 2020 года», - сказал он.

При этом премьер добавил, что за это время планируется провести большую подготовительную работу, чтобы рынок был нормально запущен.

«Купить землю будет иметь возможность только украинский гражданин или украинская компания, чтобы мы четко понимали, что собственник находится в украинской юрисдикции. Купить государственную и коммунальную землю, они также должны быть выставлены на продажу… все это должно происходить на публичных прозрачных торгах, чтобы у любого человека был равный доступ к тому, чтобы купить земельный участок», - сказал он.

Кабмин предлагает гарантировать первоочередное право купить землю тем, кто сейчас ее арендует.

«Это абсолютно необходимо. Мы очень не хотим, чтобы те, кто сейчас обрабатывает землю, утратили возможность обрабатывать ее в дальнейшем. Этот рынок должен быть удобным не для спекулянтов, а для людей, которые реально работают на земле и производят продукцию», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Зеленский поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

3 августа премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения ориентировочно планируется на лето следующего года. Он добавил, что до того времени правительство совместно с Нацбанком должно сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем сейчас, и взять кредит можно будет под 14-15% в гривне. Премьер пояснил, что правительство намерено снизить ставки по кредитам в целом и сделать их дешевле именно для покупки земельного участка, чтобы украинцы имели более выгодные условия, чем их иностранные конкуренты.

Ранее в Минагропроде и Всемирном банке прогнозировали, что открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.