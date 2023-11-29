Защиту затонувших кораблей следует рассматривать как способ сохранения уязвимой дикой природы.

Ученые обнаружили, что затонувшие корабли являются удивительным убежищем для морских обитателей в районах, где ведется активный рыболовный промысел.

Чтобы прийти к этим выводам, группа британских ученых изучила пять мест кораблекрушений у побережья Бервикшира в Англии, которые, как полагают, затонули в XVIII и XIX веках. Три из этих кораблекрушений произошли в районах, открытых для рыболовных траулеров, а два - в охраняемых районах. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Marine Ecology, пишет Newsweek.

Ученые обнаружили, что численность морской жизни, включая рыбу и кораллы, была на 240% выше в местах затонувших кораблей, где часто проходили рыболовные траулеры. Они также обнаружили, что на морском дне в радиусе 50 метров от затонувших кораблей плотность морской жизни на 340% выше, чем на участках, где проходит рыболовля. Морская жизнь была более богата в районах, закрытых для траулеров, чем на местах кораблекрушений.

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В водах Великобритании можно найти множество затонувших кораблей, и многие из них до сих пор не обнаружены, говорится в исследовании. Эти структуры существуют уже более ста лет, и они "предлагают базовый уровень экологического потенциала при уменьшении или устранении давления траления".

"Промышленное использование донных рыболовных снастей стало обычным явлением с 1800-х годов и существенно изменило морские сообщества и экосистемы", - отметила Дженни Хикман, морской эколог из Плимутского университета и соавтор статьи.

Уровень морской жизни вокруг затонувших кораблей иногда может привлекать рыбаков и траулеров. Но низколежащие затонувшие корабли обычно представляют опасность для сетей, которые могут запутаться, поэтому ловля рыбы здесь обычно бывает редко.

Уязвимые виды, такие как крупные сидячие фильтраторы, почти полностью отсутствовали в районах работы траулеров. Однако, как сообщается в исследовании, на их долю приходится 28% от общей численности диких животных на затонувших кораблях в местах, закрытых для траулеров.

Хотя уже было понятно, что рыба собирается вокруг затонувших кораблей и искусственных сооружений, это первое исследование, анализирующее их значение в районах, подверженных интенсивному рыболовству.

"Долгое время считалось, что места крушения кораблей могут играть важную роль в предоставлении убежища морским видам. Приятно видеть, что это доказано в этом исследовании", - Джо Ричардс, руководитель проекта Blue Marine Foundation в Шотландии и один из соавторов исследования.

"Исследование дает представление о том, что может быть, если сократится траловый лов рыбы. Это способствует нашему более широкому пониманию того, что кораблекрушения могут способствовать восстановлению и улучшению экосистемы, учитывая огромное количество затонувших кораблей, обнаруженных на морском дне", - добавил Ричардс.

Эти результаты также позволяют предположить, что защиту затонувших кораблей следует рассматривать как способ сохранения уязвимой дикой природы.

"Экологическая значимость кораблекрушений возрастала по мере увеличения рыболовной нагрузки в районе, в котором они находились. Эти результаты свидетельствуют о важной экологической роли, которую играют кораблекрушения в таких районах. Создание возвышенной, сложной среды обитания, по-видимому, обеспечивает убежище от рыболовства в окружающей местности", - говорится в исследовании.

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