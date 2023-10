Роботизированная система камер заметила этот загадочный объект на глубине около 80 метров.

Пара, специализирующаяся на подводной съемке, случайно сделала удивительное открытие, работая над документальным фильмом. Пара нашла затонувший корабль, который никто не видел уже 128 лет.

Как пишет The Independent, в июне 2023 года супруги – Ивонн Дреберт и Зак Мельник – снимали свой документальный фильм All Too Clear. Во время работы над ним пара нашла дни озера недалеко от полуострова Брюс в провинции Онтарио, Канада, затонувшее судно "Африка".

Пара исследовала водоем с помощью дистанционно управляемого транспортного средства (ROV), оснащенного системой камер с высоким разрешением. Роботизированная система камер заметила на глубине около 80 метров необычную неровность, выделявшуюся на ровном дне озера. Это была масса мидий, которые, как оказалось, прикрепились к обломкам судна.

"Из глубины замаячила огромное сооружение, это был корабль, потерпевший крушение. Мы не могли в это поверить", – вспоминает Мельник.

Дреберт говорит, что они не ожидали найти что-то особенное в тот день, но предположили, что более подробное изучение находки может быть интересным приключением.

"Честно говоря, мы надеялись увидеть кучу камней. ... Мы столкнулись с довольно удивительными подводными пейзажами и водной жизнью, но, честно говоря, ничто не заставляло думать, что наткнемся на затонувший корабль, который никто не видел 128 лет", – говорит Дреберт.

Теперь документалисты стремятся выяснить, как мидии влияют на историю водоема. "Мы действительно сосредоточили свою работу на экологическом воздействии инвазивных мидий квагга на Великие озера, которые содержат 20 процентов мировой пресной воды, и не рассматривали их влияние на культурное наследие, пока не обнаружили "Африку", - отметила Дреберт.

Что за корабль обнаружили документалисты

Местный морской историк Патрик Фолкс и морской археолог Скарлетт Янусас исследовали корабль и сказали, что это, скорее всего, "Африка". Судно было построено в 1873 году, а в 1886 году перепрофилировано для перевозки грузов.

4 октября 1895 года судно "Африка", загруженное углем, отплыло из Огайо с экипажем из 11 человек и направилось в Онтарио, Канада. Корабль буксировал еще одну баржу под названием The Severn, но ни одна из них не достигла места назначения. С тех пор "Африку" и экипаж судна больше никто не видел.

Странные открытия со дна водоемов - интересные новости

В июле исследователи обнаружили неповрежденные останки шхуны "Тринидад", затонувшей на озере Мичиган в США в 1881 году.

А весной ученые нашли дорогу, которую построили 7000 лет назад, на дне Средиземного моря. Она была спрятана под слоями морской грязи у южного побережья Хорватии.

