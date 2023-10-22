Морские волны тепла, вызванные изменением климата Земли, способствовали гибели крабов в период с 2018 по 2021 год.

Ученые связали исчезновение 10 миллиардов снежных крабов (или крабов-стригунов) в Беринговом море с климатическим явлением, которое вызвало беспрецедентный массовый голод среди этих видов.

Как пишет Newsweek, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science, в исчезновении крабов в Беринговом море виновно глобальное потепление.

Исследование показало, что морские волны тепла, вызванные изменением климата Земли, способствовали гибели крабов в период с 2018 по 2021 год. Крабы исчезли стадами после периода исторически высокой численности и нескольких тепловых волн в море. Авторы исследования предполагали, что крабы переместились в другую часть моря, но результаты показали, что это маловероятно.

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"Следовательно, маловероятно, что все пропавшие с шельфа крабы находятся на склоне. Учитывая эти наблюдения, вероятным виновником основной части коллапса является смертность", - говорится в исследовании.

Исследование выявило, как морские волны тепла способствовали сокращению численности "экологически и коммерчески важных видов". Хотя температура моря оставалась в тепловом диапазоне крабов, это значительно увеличивало потребности этого вида в калориях.

"Это увеличение в сочетании с ограничением ареала привело к неожиданному массовому голоду", - говорится в исследовании.

В ходе исследования были опубликованы две карты (одна за 2018 год, а другая за 2021 год), которые показывают изменение плотности краба-стригуна на восточном шельфе Берингова моря. На карте 2018 года кластеры красного цвета обозначают районы, где популяция снежных крабов была в изобилии. Однако карта 2021 года показала, что их численность существенно сократилась.

До массового голода чрезмерный вылов рыбы считался самой большой угрозой для этого вида. Эта угроза теперь изменилась.

"Чрезмерный вылов рыбы исторически был самой большой угрозой для глобального рыболовства, но во многих частях мира эту проблему можно решить путем тщательного управления. Изменение климата - это следующий экзистенциальный кризис для рыболовства, а снежные крабы - яркий пример того, как быстро могут измениться перспективы популяции. В 2018 году прогнозировалось, что уловы вырастут до уровня, не наблюдавшегося десятилетиями. Три года спустя популяция резко сократилась", - говорится в исследовании.

Снежные крабы - что известно

За несколько дней до публикации исследования Департамент рыболовства и дикой природы Аляски снова отменил сезон добычи снежного краба, поскольку бесчисленное количество крабов исчезло из Берингова моря.

Согласно отчету Института маркетинга морепродуктов Аляски, до наступления голода индустрия крабов-стригунов оценивалась более чем в 200 миллионов долларов.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), снежные крабы могут жить до 20 лет.

Крабы питаются "почти всем, что они могут поймать и разломать своими клешнями, включая рыбу, креветок, крабов, червей, моллюсков, хрупкие звезды, улиток, водоросли и губки", отмечают в NOAA. "Они также будут собирать все мертвое, что найдут".

Изменение климата - вымирание видов

Изменение климата уже оказало негативное влияние на сельскохозяйственный сектор во всем мире, и в дальнейшем может повлиять на все его направления: от пшеницы до кофе и винограда.

Повышение температуры воды и засуха привели к гибели различных видов. Например, недавно в Бразилии погибли более 150 речных дельфинов из-за чрезмерно нагретой воды.

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