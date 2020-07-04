Использованные маски нужно держать в пакете 3 суток – Минприроды

В медицинских заведениях отходы попадают на утилизацию исключительно на лицензированные перерабатывающие предприятия, и после утилизации не представляют опасности для граждан. Однако в домашних условиях нужно придерживаться определенной процедуры утилизации.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов рекомендует перед утилизацией отходов масок и перчаток в домашних условиях выдержать их в пакете в течение 72 часов.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на брифинге в субботу, пишет Украинская правда.

Министр отметил, что в медицинских заведениях отходы попадают на утилизацию исключительно на лицензированные перерабатывающие предприятия, и после утилизации не представляют опасности для граждан. Однако в домашних условиях нужно придерживаться определенной процедуры утилизации.

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"Мы изучили европейский опыт, приняли решение не регулировать административно этот вопрос, а дать только рекомендации. Мы рекомендуем отходы масок и перчаток складывать в пакет, плотно его завязать и выдержать в домашних условиях примерно 72 часа. Это европейский опыт, он себя зарекомендовал, а любые административно-регуляторные меры не дали результатов", - отметил Абрамовский.

Абрамовский отметил, что подобные рекомендации существуют в других европейских странах, в частности, в Великобритании.

Кроме того, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов рекомендует гражданам, по возможности, использовать многоразовые защитные маски.

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