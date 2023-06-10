Новые пауки уже развили активность - местные жители неоднократно сообщали, что видели их.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области впервые появился редкий паук.

Как сообщает администрация парка, речь идет о черной толстоголовке (Eresus moravicus) - это яркий, красивый, редкий вид паука. "Он впервые зафиксирован учеными на территории нацпарка. Ранее считалось, что в Украине обитает только Eresus kollari (другой вид - УНИАН). Однако ревизия коллекций и поступление нового материала подтвердили присутствие в нас еще одного вида", - рассказали в заповеднике.

Эти виды имеют фенологические различия - kollari - активны осенью, moravicus - весной и в начале лета

По словам ученых, укус таких пауков очень опасен, но не смертелен. Его яд вызывает сильную боль и онемение вокруг места укуса, которое длится 3-6 дней. Отмечается, что новые пауки уже развили определенную активность - местные жители неоднократно сообщали, что видели их в Измаильском районе.

"Будьте внимательны и смотрите под ноги. Ни одно животное не нападет первым, пока не почувствует от вас угрозы", - предостерегает администрация нацпарка.

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Как сообщал УНИАН, в мае в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели редкие птицы - краснокнижные сиворакши. Чтобы добраться в Украину, они преодолели путь от Южной Африки - 6 тыс. км.

Также стало известно, что в Одесской области впервые начали гнездиться редкие "фениксы" - так называют розовых фламинго.

Справка УНИАН. Пауки Eresus moravicus живут в норах, выстланных паутиной. Часто прячутся под листьями. Размер самцов Eresus kollari достигает 8-11 мм. У них ярко-красный живот с четырьмя черными пятнышками. Самки немного крупнее - 9-16 мм. Moravicus - крупнее по размерам, самки имеют желтую кайму вокруг головогрудей.

В сентябре самцы на несколько дней перебираются в нору к самке для спаривания, после которого умирают. Потом самки изготавливают кокон, в котором может вызреть до 80 яиц. Днем "мать" может выносить кокон погреться на солнце, а на ночь прячет его в нору. Когда приходит время появления потомства на свет, она заплетает паутиной вход в нору и умирает, после чего служит пищей для своих малышей, которые до весны не покидают своего места рождения.

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