Розовые фламинго во время войны обитают на Тузловских лиманах, отметил ученый.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) впервые начали гнездиться редкие розовые фламинго, которых также называют "фениксами".

Как сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, на днях ученые из Одессы ему сообщили, что впервые увидели над городом огромную розовую стаю. В частности, это известие в заповеднике получили от орнитолога, заведующего отделом птиц Одесского зоопарка Виктора Пилюги. Впервые в жизни он увидел, как 80 фламинго летят с востока низко над Одессой в сторону заповедника.

По словам Русева, городской специалист обрадовался еще больше, когда узнал от него, что в последние недели розовых фламинго стали чаще замечать в Одесской области.

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"Во время войны они уже живут постоянно на Тузловских лиманах. И недавно даже начали впервые гнездится на наших лиманах", - рассказал ученый.

Он отметил, что первое гнездование "фениксов" в Украине было зафиксировано несколько лет назад в Херсонской области, где сейчас орудуют российские захватчики. Русев предполагает: возможно, именно этот факт скопления фламинго в Одесской области свидетельствует о том, что птицы хотят покинуть временно захваченные земли.

Сейчас в разных местах "Тузловских лиманов" насчитано более 500 фламинго, которые питаются мотылем. Места для гнездования птицы выбрали неудачно - очень близко к населенному пункту.

"Близко к людям, к постоянному фактору беспокойства, где также есть бродячие собаки, а вечером - дикие хищные млекопитающие. Уже сейчас рядом с колонией птиц - много следов от людей...", - констатирует ученый.

Он обращается к населению с просьбой: ближе чем за 300 метров не приближаться к "фениксам", особенно - к местам гнездования. Краснокнижные птицы могут испугаться, покинуть гнезда и не вернуться.

Интересные новости о фламинго

Напомним, в конце апреля стало известно, что в поселок Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области прилетели розовые фламинго. Редких птиц видели на территории Будацкого лимана, который отделяет Сергеевку от Черного моря.

Фламинго нередко останавливаются в Одесской области во время перелетов, чтобы отдохнуть.

Справка УНИАН. В Украине фламинго - это редкий залетный вид птичек. Эти птицы такого же размера, как белый аист. Вес тела - до 4,1 кг, длина - до 145 см, размах крыльев 140-165 см. В 2017 году известен случай гнездования на Сиваше в Херсонской области.

В Одесской области одиночных птиц или небольшие розовые группы попадались каждый год, но в 2023-м в заповеднике "Тузловские лиманы" их необычно много. Гнездится "фениксы" колониями. Гнездо делают из глины или ила в виде конусообразного образования. Кладка состоит из 1-3 яиц.

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