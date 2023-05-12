Краснокнижные сиворакши - тропический исчезающий вид.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) прилетели редкие птицы – краснокнижные сиворакши.

Как сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, птицы уже почти как неделю появились в заповедной зоне.

По его информации, чтобы добраться до Украины, птицы преодолели путь от Южной Африки, а это - 6 тысяч километров.

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"Сиворакши пролетели через многие мирные страны и прибыли в Украину где, уже второй год идет война. Обычно они выбирают укромные места на склонах наших заповедных лиманов. Выбирая обрывы над лиманами, протяженность которых огромна, они подчищают старые норы и вскоре загнездятся", - рассказывает Русев.

Ученый отмечает, что птицы уже в августе должны улетать обратно – в Африку, где их всегда с нетерпением ожидают аборигены далекого континента.

Кто такая сиворакша

Сиворакша - редкая птица, занесенная в Красную книгу Украины, исчезающий вид. Это произошло из-за систематических рубок лесов (птицы остаются без привычных для них мест гнездования) и интенсивного ведения сельского хозяйства с массовым использованием инсектицидов, обрекающего сиворакш на голод. В их рационе преобладают крупные наземные насекомые (жуки, кузнечики, сверчки и саранча), также они любят дождевых червей, небольших ящериц, грызунов и лягушек.

Эти редкие птицы также находятся под защитой Бернских и Боннских конвенций, занесены в список видов под опекой Европейского общества охраны окружающей среды.

Сиворакша - размером с голубя, размах крыльев – 66-73 сантиметров, вес – 140-190 граммов, продолжительность жизни – до 9 лет.

В этом году в заповедник "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетели розовые фламинго. Обычно яркие стаи птиц находятся в нацпарке всего несколько дней, но сейчас более трехсот фламинго уже более двух недель кочуют заповедными лиманами и радуют своей красотой местных жителей и сотрудников национального парка.

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