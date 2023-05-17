Бойцы теробороны заминировали проезд к заповедной зоне и месту, где проходят работы по восстановлению водоемов.

Сотрудник НП "Тузловские лиманы" Иван Русев заявил, что подразделения территориальной обороны Белгород-Днестровского препятствуют восстановлению водоемов, минируя проезды в национальный парк.

По словам Русева, в прошлом году из-за дефицита финансирования не была сделана прорва на песчаном пересыпе для восстановления водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами, из-за чего миграция рыбы была прекращена, а экологическая ситуация "шла к кризисной". Теперь удалось найти негосударственные деньги на эти работы, но появились препятствия со стороны представителей местной территориальной обороны.

"Появились кардинальные препятствия со стороны пограничников, полиции и ТРО. Командир воинской части а 7348 (Белгород-Днестровское ТРО) подполковник Николай Пшенышнюк и заместитель председателя Белгород-Днестровской РГА Максим Бритков в устной форме заявили руководителю нацпарка Ирине Выхристюк о незаконности работ нацпарка на пересыпе по формированию прорвы. И после этого визита военные подразделения ТРО, дежурящие на подступах к нашей прорве, категорически запретили администрации нацпарка принимать природоохранные меры. Для этого несколько раз была вызвана также и полиция, и пограничники. Аргументированных объяснений относительно запрета никаких нет", - рассказывает Русев.

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Русев заявляет о законности действий работников парка и сообщает, что 16 мая бойцы теробороны заминировали проезд к заповедной зоне и месту, где начали работы по прорве, из-за чего администрация обратилась к руководству государства.

"Нам еще раз удалось прорваться к нашей спецтехнике и опечатать драглайн. Из военкомата уже звонят и говорят, что будут арестовывать нашу спецтехнику. ... Парк выполняет такую работу в соответствии с утвержденными планами и международными соглашениями для сохранения биоразнообразия и устойчивого развития. ... Это требует немедленного вмешательства военного руководства государства. Поэтому на днях соответствующие официальные письма были направлены администрацией нацпарка в различные инстанции", – отметил Русев и добавил, что ожидает вмешательства военной прокуратуры.

По словам работника парка, непублично некоторые офицеры подтверждали, что препятствия создают из-за прихоти председателя Белгород-Днестровского райсовета Григория Мельниченко. Русев обвиняет Мельниченко в попытках отстранить администрацию национального парка, "чтобы поставить своих людей для дерибана ресурсов" и акцентирует на его семейных связях с бывшим главой Одесской ОВА.

Украинские национальные парки и заповедники во время войны - что надо знать

В марте российские оккупанты захватили заповедник "Аскания-Нова". Всего под контролем врага находятся 10 нацпарков, 8 заповедниках и два биосферных заповедника.

Оккупанты превращают их в охотничьи угодья, рудники и парковки для танков.

Сейчас единственным нацпарком на Азово-Черноморском побережье Украины, который не оказался под контролем врага, является национальный природный парк "Тузловские лиманы".

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