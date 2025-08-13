Такая естественная маскировка - одно из главных условий выживания, особенно для молодежи и самок с потомством.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученым удалось заметить косулю европейскую.

Как говорится в сообщении заповедника, летом, когда трава высокая, увидеть это животное - настоящая удача.

"Летнее разнотравье - настоящий щит для хрупкой косули европейской. В высокой траве она сливается с ландшафтом и становится почти невидимой для хищников", - отмечается в сообщении.

Ученые объяснили, что этому очень способствует ее маскировочная окраска: рыжевато-коричневая спинка и светлые бока гармонично сочетаются с цветами растительности, позволяя косуле оставаться незамеченной даже на открытой местности.

"Такая естественная маскировка - одно из главных условий выживания, особенно для молодежи и самок с потомством", - отметили специалисты.

Что такое серна европейская

Косуля европейская - это дикая коза. Она встречается как в лесах, так и на открытых местностях, но предпочитает участки с пышной растительностью, в которой легко спрятаться.

Другие новости Чернобыльского заповедника

Весной в Чернобыле впервые заметили гибридов лошадей Пржевальского. Тогда специалисты отмечали, что гибридизация является нежелательным явлением, поскольку угрожает генетической чистоте редкого вида.

А уже летом в Чернобыльском заповеднике ученые заметили загадочного одинокого коня и были заинтригованы. Специалисты чернобыльского заповедника рассказали детали об этом одиночке и над чем теперь ломают голову.

