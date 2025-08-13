В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученым удалось заметить косулю европейскую.
Как говорится в сообщении заповедника, летом, когда трава высокая, увидеть это животное - настоящая удача.
"Летнее разнотравье - настоящий щит для хрупкой косули европейской. В высокой траве она сливается с ландшафтом и становится почти невидимой для хищников", - отмечается в сообщении.
Ученые объяснили, что этому очень способствует ее маскировочная окраска: рыжевато-коричневая спинка и светлые бока гармонично сочетаются с цветами растительности, позволяя косуле оставаться незамеченной даже на открытой местности.
"Такая естественная маскировка - одно из главных условий выживания, особенно для молодежи и самок с потомством", - отметили специалисты.
Что такое серна европейская
Косуля европейская - это дикая коза. Она встречается как в лесах, так и на открытых местностях, но предпочитает участки с пышной растительностью, в которой легко спрятаться.
