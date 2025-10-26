По словам ученых, когда гибнут леса и трава, климат лишь ускоряет свое разрушительное влияние.

В Одесской области из-за изменения климата, которое спровоцировало засуху, заповедная территория, известная своим биоразнообразием, прошла настоящее испытание на выживание.

Об этом сообщили в Нижнеднестровском национальном природном парке. Ученые обнародовали снимки, на которых можно увидеть как ужасно летом выглядели заповедные земли.

"Этим летом Днестровские плавни напоминали не зеленое море из камыша и воды, а истощенную землю, которая трескается под ногами. Солнце палило так, что даже чайки искали тень, а пруды и озера отступали день за днем, оставляя только потрескавшийся ил и следы прежней жизни", - поделились специалисты.

Ученые подчеркнули, что Нижний Днестр всегда был сердцем биоразнообразия. Здесь гнездятся цапли, бакланы, живут выдры, нерестится рыба, растут водяные лилии и кувшинки. Однако это лето стало испытанием даже для самых стойких видов.

"Невероятная жара, минимальное количество осадков, снижение уровня воды в реке и лимане - все это создало эффект "высушенного сердца". Уменьшение воды - это не просто меньше рыбы. Это разрыв естественной цепи жизни: водоросли не растут - насекомые исчезают - птицы не находят корма - меняется поведение млекопитающих. Каждая потеря здесь - как выпавший узел в сети, которая держала равновесие целой экосистемы", - пояснили исследователи.

По их словам, изменение климата - не что-то далекое, это уже рядом: в трещинах пересохших прудов, в сожженных солнцем камышах, в миграции птиц, которые прилетают позже или вовсе минуют водно-болотные угодья в Одесской области.

По оценкам экологов, за последние 25 лет биоразнообразие мира сократилось более чем на треть, и если тенденция сохранится - через несколько десятилетий планета потеряет еще миллионы видов.

В нацпарке подчеркивают, что биоразнообразие - своеобразная природная броня от климатических изменений. Леса, торфяники, речные плавни, морские травы и т.д. поглощают углерод и охлаждают планету. Когда они погибают, климат лишь ускоряет свой разрушительный бег.

"В Нижнеднестровском нацпарке мы ежедневно видим эту борьбу - между жарой и влажностью, между человеком и природой, между потерей и надеждой. Мы знаем: восстановление даже одного пруда, одного камышового пояса, одного вида - это шаг к сохранению жизни для всех", - добавляют ученые.

Изменение климата в Одесской области

Напомним, летом в бассейне Днестра наблюдалось снижение уровней воды. В Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа сообщали, что причина этого - жара и отсутствие дождей, характерная для меженного периода (июль-сентябрь). Однако специалисты утверждали, что это - сезонное явление.

