В бассейне реки Парагвай в Бразилии был замечен вид сомов, в большом количестве взбирающихся по склонам водопадов, что ранее не наблюдалось. Об этом пишет IFLScience.

Сомы-шмели (Rhyacoglanis paranensis) - небольшие, длиной всего менее 9 сантиметров. Они имеют красивый рисунок из темных полосатых пятен на более светлом фоне. Статья опубликована в журнале The Journal of Fish Biology.

Отмечается, что как правило, этот вид и восемь других видов рода Rhyacoglanis встречаются в реках с быстрым течением, что делает их изучение довольно сложным. В прошлом году военная полиция штата Мату-Гросу-ду-Сул наблюдала тысячи этих сомов, взбирающихся по склонам водопадов, и сообщила об этом ученым, которые также видели, как эти сомы поднимаются вверх по течению.

Команда наблюдала, как сом двигался подобным образом в начале сезона дождей в ноябре 2024 года. Внимательно наблюдая за рыбой, команда узнала, что в течение дня можно было увидеть лишь несколько особей, отдыхающих в тени; однако с 18:00 рыба начала двигаться. Было замечено, что сомы взбирались как на горизонтальные, уплощенные камни большими группами, так и на вертикальные поверхности меньшими группами. Авторы статьи отмечают:

"На более уплощенных и горизонтальных камнях скопления были настолько огромными, что особи возвышались друг над другом, взбираясь на большое скопление рыб".

Команда наблюдала, как сом держал оба плавника широко раскрытыми, чтобы карабкаться по камням. Они предполагают, что между телом сома и камнем создается пространство с отрицательным давлением, которое помогает рыбе удерживаться на нем.

Интересно, что этот вид сомов плохо изучен, и о его поведении в процессе размножения известно мало. Однако команда считает, что эта массовая миграция вверх по течению связана с нерестом. Изучив содержимое желудков этих рыб, учёные обнаружили, что они были пустыми, что говорит о том, что во время миграции они не питаются.

Наряду с сомом-шмелем были обнаружены ещё три вида, впервые карабкающиеся по скалам. Characidium cf. zebra был замечен карабкающимся только днём, в то время как два других вида, Ancistrus sp. и Hypostomus khimaera, - только ночью.

