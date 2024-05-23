Косатки, которые "развлекались" в компании огромных горбунов, изучали странное "создание", но впоследствии поняли, что это - не тюлень.

Украинские полярники, которые вышли в океан на лодке, неожиданно оказались в окружении косаток и китов-горбунов, которые искали пищу в этом месте. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, который обнародовал соответствующее видео.

Говорится, что во время одного из недавних выходов в океан украинские полярники имели невероятную встречу - их лодку окружили представители двух разных видов китообразных.

"Одна группа состояла из традиционных для этого района горбатых китов. В ней было до 8 взрослых животных. Они выглядывали из воды, хлопали плавниками, проявляли другие формы коммуникации", - рассказал биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко.

В то же время отмечается, что между горбанями плавала стая косаток, встретить которых у берегов Антарктики - большая удача. В частности, их было до 7 особей. Они быстро двигались между более медленными горбанями, также выглядывали из воды и даже прыгали.

"Это были косатки типа В1, которые питаются преимущественно ластоногими. Вероятно, они искали, нет ли рядом с группой горбунов морских котиков, которые сейчас активно перемещаются и могут плыть рядом с китами, как будто прячась среди них", - объяснил ученый.

В центре отмечают, что морские котики не являются типичной добычей этих косаток. Они питаются в основном тюленями Уэдделла, реже - тюленями-крилеидами или морскими леопардами. Однако, когда косатки заметили лодку с полярниками, то заинтересовались ею, начали плавать совсем рядом и изучать странное "создание". Впоследствии они поняли, что лодка - не тюлень и есть ее не стоит, и отправились по своим делам.

В центре добавили, что во время этой встречи ученым удалось сделать фотографии и видеозаписи китообразных, по которым можно будет осуществить фотоидентификацию животных. Это одно из направлений комплексной программы исследований морских млекопитающих на украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Информацию о млекопитающих внесут в международную базу данных, что позволит больше узнать о миграции и состоянии популяций китообразных. Особенно ценными являются регистрации косаток во время поздней осени (так, в Антарктике сейчас завершается осень) и зимы, поскольку большинство исследований в этом регионе выполняется в теплый период года.

Ученые напомнили, что в прошлом году во время одной встречи с косатками биологам удалось впервые в истории украинских антарктических исследований отобрать небольшие прижизненные образцы кожи и жира этих животных.

Исследования на станции "Академик Вернадский"

Как сообщал УНИАН, украинским ученым удалось встретить редких китов и записать их звуки. Речь идет о южных плавунах - это один из наименее исследованных видов китов в мире.

По словам ученых, в районе станции "Академик Вернадский" их можно увидеть очень редко, но специалисты установили, что севернее - в проливе Джерлаш есть большое разнообразие морских млекопитающих. В частности, там чаще всего регистрируют встречи с южными плавунами. Именно поэтому этот район выбрали для проведения исследований с участием украинского судна "Ноосфера".

В частности, с борта ледокола вели визуальные наблюдения и выполняли "акустическое траление" - запись звуков китообразных. Отдельно поиск животных осуществляли с моторной лодки, которая передвигалась неподалеку, но обследовала бухты, которые труднодоступны для большого судна.

В первый же день работы команде чрезвычайно повезло - они заметили группу из 5 южных плавунов. Встреча длилась несколько секунд, но биологи успели сделать фото китов и передали информацию о направлении их движения на "Ноосферу". Благодаря этому с судна удалось записать уникальные звуки.

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