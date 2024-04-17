Украинцы встретили плавунов - один из наименее исследованных видов млекопитающих в мире.

С борта украинского ледокола "Ноосфера" ученым удалось записать "общение" редких китов.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр. В частности, украинским ученым удалось встретить редких китов и записать их звуки. Речь идет о южных плавунах - это один из наименее исследованных видов китов в мире.

По словам ученых, в районе станции "Академик Вернадский" их можно увидеть очень редко, но специалисты установили, что севернее - в проливе Джерлаш есть большое разнообразие морских млекопитающих. В частности, там чаще всего регистрируют встречи с южными плавунами. Именно поэтому этот район выбрали для проведения исследований с участием украинского судна "Ноосфера".

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"Работа продолжалась по нескольким направлениям. С борта "Ноосферы" вели визуальные наблюдения и выполняли "акустическое траление" - запись звуков китообразных. Отдельно поиск животных осуществляли с моторной лодки, которая передвигалась неподалеку, но обследовала бухты, которые труднодоступны для большого судна", - рассказали ученые.

В первый же день работы команде чрезвычайно повезло - они заметили группу из 5 южных плавунов. Встреча длилась несколько секунд, но биологи успели сделать фото китов и передали информацию о направлении их движения на "Ноосферу". Благодаря этому с судна удалось записать уникальные звуки.

Как отмечается, для записи использовали специальную акустическую систему. Она состоит из акустического рекордера, вмонтированного в обтекаемый корпус; 180-метрового троса; крыла, которое держит корпус с рекордером на фиксированной глубине, и хвостовика, предотвращающего чрезмерную вибрацию.

В центре объяснили, что такая конструкция позволяет делать качественные записи во время движения судна, несмотря на акустические шумы, которые оно создает.

В результате нескольких сессий работы рекордера биологи получили более четырнадцати часов акустических записей. Предварительная оценка некоторых из них показала наличие звуков не только плавунов, а также косаток и горбатых китов. Говорится, что впереди еще тщательный анализ, который может выявить звуки других морских млекопитающих.

В центре напомнили, что акустические исследования на "Вернадском" выполняются с 2021 года. В частности, ученые записывали различных морских млекопитающих с лодок, а также вели непрерывные записи во время сезона размножения тюленей Ведделла возле станции.

Также уже второй год подряд украинские биологи с американскими коллегами исследуют антарктических китов с помощью метода пассивного акустического мониторинга. Несколько стационарных акустических рекордеров установлено вблизи острова Анверс, и они работают круглогодично.

"Благодаря таким исследованиям мы сможем улучшить знания о морских млекопитающих, в частности, их способы коммуникации. К примеру, пассивный акустический мониторинг особенно ценен тем, что позволяет узнать о сезонности пребывания животных там, где невозможно организовать постоянные наблюдения с участием людей. Но для интерпретации этих данных надо иметь "словарь" акустических паттернов разных видов, а для антарктических млекопитающих он пока не полный", - рассказали ученые.

Что известно о пути "Ноосферы" в Антарктике

Напомним, украинское научно-исследовательское судно - ледокол "Ноосфера", который находился в Антарктике, недавно преодолел трудное путешествие - известный страшными штормами пролив Дрейка, и добрался до Чили. Путь антарктической станции "Академик Вернадский" в Чили был длиной 1140 миль (2111 км) и продолжительностью 9 дней, из которых три "Ноосфера" проходила пролив Дрейка. На этот раз пролив был очень своенравным - высота волн достигала 9-10 метров, а скорость ветра - 30 м/с.

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