В отличие от домашних животных полярные котики - агрессивные и совсем не ласковые.

В Антарктике, недалеко от украинской станции "Академик Вернадский", полярники зафиксировали большое количество морских котиков и морского слона.

"На днях биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко насчитал на острове Галиндез, где расположен "Академик Вернадский", большое количество антарктических морских котиков - аж 81! В компании с ними был также один южный морской слон", - сообщили в Национальном антарктическом научном центре Украины.

Говорится, что много котиков встречалось и на соседних островах. Например, на острове Уругвай, который также как и Галиндез относится к архипелагу Аргентинских островов, отдыхало 19 этих тюленей.

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В целом антарктические морские котики часто скапливаются в районе "Вернадского" осенью во время сезонных миграций, а в результате глобального потепления теперь они остаются здесь дольше, чем раньше.

Ученые рассказывают, что в отличие от домашних котиков эти животные - агрессивные и совсем не ласковые. Они дерутся за свою территорию, рычат на других самцов. Более того, могут порычать и на полярников.

"И имеют на это право: они же в Антарктике хозяева! Важно для фанов пингвинов: морские котики не едят этих птиц, а питаются преимущественно крилем, рыбой и кальмарами. В свою очередь становятся добычей косаток и морских львов", - рассказали в научном центре.

Говорится, что когда-то этот вид тюленей активно добывали из-за их ценного меха. Однако со времени подписания Договора об Антарктике они, как и все другие животные ледяного континента, находятся под защитой, и их беспокоить нельзя.

Антарктические "изюминки"

В Антарктике ученые зафиксировали интересного морского котика, который отдыхал в необычном месте - на старинной деревянной лодке. Его встретили наши полярники на острове Десепшен. В частности, животное выбрало для отдыха старую деревянную лодку. В этот район котики приплывают в конце лета или начале осени как раз чтобы релаксировать, но обычно они это делают на ровных каменистых участках или пляжах. Однако этот котик почему-то облюбовал лодочку.

Остров Десепшен - вулканического происхождения, имеет вид подковы с максимальным диаметром около 14 км. Такую гавань образует затопленная кальдера вулкана, который до сих пор активен.

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